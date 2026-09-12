UMRLA JE: Šešelj saopštio ko je "preselio"
PREMINULA je sudija Haškog tribunala Flavija Latanci.
Latanci je bila sudija u predmetu koji se vodio protiv predsednika SRS prof. dr Vojislava Šešelj.
Upravo je Šešelj, na svoj način, na Informer TV saopštio srpskoj javnosti da je Latanci umrla.
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