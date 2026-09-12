Politika

UMRLA JE: Šešelj saopštio ko je "preselio"

Novosti online

12. 09. 2026. u 19:17

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PREMINULA je sudija Haškog tribunala Flavija Latanci.

УМРЛА ЈЕ: Шешељ саопштио ко је преселио

Foto: N. Skenderija

Latanci je bila sudija u predmetu koji se vodio protiv predsednika SRS prof. dr Vojislava Šešelj.

Upravo je Šešelj, na svoj način, na Informer TV saopštio srpskoj javnosti da je Latanci umrla.

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