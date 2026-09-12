EVO KOLIKE ĆE BITI PENZIJE: Ovo je detaljan kalkulator penzija sa povećanjem

PREDSEDNIK Vučić predstavio je paket mera za povećanje penzija i plata, sa rastom od 7,5% od 1. decembra 2026. godine.

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Vučić se obratio javnosti i predstavio najobimniji paket ekonomskih mera do sada, usmeren na održivi rast životnog standarda građana. Kao što je i ranije najavljeno, 11. septembra zvanično su saopšteni precizni iznosi i procenti povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne cene rada, uz detaljan plan jednokratnih davanja tokom septembra. Mere donose rast primanja u svim ključnim sektorima, a prva uvećanja po osnovu usklađivanja ležu na račune građana već od 1. decembra 2026. godine.

Istorijsko povećanje penzija: Računica za svaki iznos od 1. decembra

Od 1. decembra 2026. godine sve penzije u Srbiji biće uvećane za 7,5 odsto. Ovim usklađivanjem prosečna penzija u Srbiji dostiže iznos od 520 evra u decembru 2026. godine, piše Kurir.

Poređenja radi, prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, dok je do sredine 2026. dospela na 486 evra. Od završetka procesa fiskalne konsolidacije do danas, penzije su u Srbiji nominalno porasle za 140,4 odsto, dok njihov realni kupovni rast iznosi 57,8 odsto.

Detaljna tabela i računica nove penzije

Evo računice povećanja penzija od 1. decembra 2026. godine, uz usklađivanje od 7,5 odsto.

Najniža poljoprivredna penzija - 24.443,91 dinar: Povećanje od 7,5% iznosi 1.833,29 dinara, pa bi nova penzija iznosila 26.277,20 dinara.

Najniža penzija za zaposlene i samostalne delatnosti - 31.092,11 dinara: Povećanje od 7,5% iznosi 2.331,91 dinar, pa bi nova penzija iznosila 33.424,02 dinara.

Prosečna penzija - oko 56.850 dinara: Ako se kao osnov uzme PIO prosek od približno 56.850 dinara, povećanje od 7,5% iznosi oko 4.264 dinara, pa bi nova penzija bila približno 61.114 dinara.

Najviša penzija - 286.368,57 dinara: Povećanje od 7,5% iznosi 21.477,64 dinara, pa bi nova penzija bila 307.846,21 dinar. PIO ovaj iznos navodi kao najvišu penziju po važećem Zakonu.

Kalkulator penzija nakon decembarskog povećanja od 7,5 odsto

Penzija od 40.000 dinara: Povećanje od 7,5% donosi 3.000 dinara više mesečno, pa bi nova penzija iznosila 43.000 dinara.

Penzija od 50.000 dinara: Povećanje iznosi 3.750 dinara mesečno, pa bi nova penzija bila 53.750 dinara.

Penzija od 60.000 dinara: Povećanje iznosi 4.500 dinara, čime bi nova penzija dostigla 64.500 dinara.

Penzija od 70.000 dinara: Penzioner bi dobijao 5.250 dinara više mesečno, odnosno nova penzija bi iznosila 75.250 dinara.

Penzija od 80.000 dinara: Povećanje bi iznosilo 6.000 dinara, pa bi nova penzija bila 86.000 dinara.

Penzija od 100.000 dinara: Povećanje od 7,5% iznosi 7.500 dinara, pa bi nova penzija iznosila 107.500 dinara.

Penzija od 150.000 dinara: Povećanje iznosi 11.250 dinara, tako da bi nova penzija bila 161.250 dinara.

Penzija od 200.000 dinara: Povećanje iznosi 15.000 dinara, pa bi nova penzija iznosila 215.000 dinara.

Predsednik Vučić je naglasio održivost ovog modela:

- Mi smo gledali švajcarsku formulu, da ne uzgrozimo nikoga, a da penzije prate plate, zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 odsto. Dakle za one koji imaju penziju 40.000 penzija će biti 43.000. Za one koji imaju 50.000 biće 53.750 dinara. Za one koji imaju 30.000 biće 32.500 - rekao je on.

Kalendar isplata u septembru: Kada stiže jednokratna pomoć?

Pored decembarskog povećenja osnovica, septembar donosi intenzivan dinamički plan vanrednih isplata za najugroženije slojeve i sve punoletne građane.

Od 14. septembra - Finansijska podrška za penzionere i socijalne kategorije

Isplata jednokratne pomoći korisnicima penzija, osobama sa invaliditetom, primaocima dečjeg i boračkog dodatka i korisnicima novčane socijalne pomoći počinje 14. septembra. Penzioneri sa primanjima do 31.092,11 dinara dobijaju 35.000 dinara. Penzioneri sa primanjima od 31.092,12 do 56.822,00 dinara dobijaju 27.500 dinara. Penzioneri sa primanjima iznad 56.822,00 dinara dobijaju 20.000 dinara.

Od 22. do 25. septembra - Jednokratna naknada za sve punoletne građane

Svi punoletni državljani Srbije koji se prijave putem portala Uprave za trezor (ili dobijaju automatski kao nosioci prava na besplatne akcije, penzioneri i socijalno ugroženi) dobiće po 6.000 dinara. Ukupna ulaganja u jednokratne vidove pomoći građanima od 2020. do 2026. godine dostigla su 374 milijarde dinara. Kroz ove pakete, svaki penzioner je u proteklom periodu kumulativno primio između 870 i 1.000 evra dodatne direktne podrške.

(Kurir)