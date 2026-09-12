Šok u Premijer ligi: Liverpul ponovo razočarao!
KAD je Liverpul pobedio Ipsvič i Atletiko Madrid činilo se da kreće serija pobeda, ali Crveni su ponovo razočarali u Premijer ligi.
Izabranici Andonija Iraole odigrali su nerešeno - 0:0 na "Enfildu" u četvrtom kolu i tako upisali treći remi.
Prethodno su remizirali protiv Njukasla (2:2) i Notingem Foresta (2:2). Sve ovo može da brine navijače Liverpula.
Imao je domaćin dovoljan broj dobrih prilika da postigne gol, ali mreža Bernda Lena ostala je netaknuta.
Aleksander Isak i Viktor Munjoz su u prvom poluvremenu bili neprecizni iz dobrih situacija. Mogli su i "kolibari" do pogotka, ali sa linije je izblokiran pokušaj Gonzala Garsije.
U samom finišu meča, tačnije drugom minutu nadoknade ponovo je Šveđanin bio blizu da se upiše u strelce, no njegov udarac glavom je završio pored leve stative.
Liverpul sad zauzima šesto mesto na tabeli Premijer lige sa šest bodova, Fulam je na 17. mestu sa jednim bodom.
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