CENA NAFTE KRENULA NADOLE: Iran i zemlje Zaliva otvaraju vrata pregovorima, tržište odmah reagovalo

CENA sirove nafte Brent pala je na kraju ove nedelje ispod 105 dolara za barel, dok je američka sirova nafta WTI ispod 100 dolara (oko 85 evra), nakon što su iranski državni mediji objavili da se planiraju razgovori sa zemljama Persijskog zaliva u Omanu.

Foto: demin pan / Alamy / Profimedia

To je podstaklo očekivanja da bi, uprkos naglom pogoršanju tenzija tokom protekle nedelje, mogle biti pokrenute diplomatske aktivnosti.

Očekuje se da se ministri spoljnih poslova šest članica Saveta za saradnju zemalja Zaliva u ponedeljak sastanu sa iranskim kolegom kako bi razgovarali o mogućem privremenom dogovoru o upravljanju pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz.

Istovremeno, Međunarodna agencija za energiju znatno je smanjila prognozu globalne potražnje za naftom, očekujući da će se ona u 2026. godini smanjiti za 2,5 miliona barela dnevno.

To bi bio najveći godišnji pad potražnje od pandemije kovida 19, pošto više cene i ograničenija ponuda utiču na potrošnju, navodi Međunarodna agencija za energiju.

Agencija je upozorila da bi potražnja mogla dodatno oslabiti ukoliko sukob potraje, dok je Organizacija zemalja izvoznica nafte peti put zaredom smanjila prognozu rasta potražnje za naftom u 2026. godini.

Uprkos padu, cena nafte je na putu da drugu nedelju zaredom zabeleži rast, budući da pretnje Huta napadima na Saudijsku Arabiju i dalje podstiču zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdevanju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja