GRAĐANIMA ISPLAĆENO 374 MILIJARDE DINARA: Ovo je sva pomoć države na jednom mestu, od 2020. godine do danas
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su jednokratne pomoći građanima od 2020. godine do danas dostigle ukupno 374 milijarde dinara.
Predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda, Vučić je uporedio sva vanredna davanja države u prethodnim godinama. Pomoć su dobijali punoletni građani, penzioneri, mladi, nezaposleni, zdravstveni radnici, srednjoškolci, socijalno ugroženi i borci.
Nova pomoć građanima u 2026. godini
Tokom 2026. godine penzionerima pripada jednokratna pomoć od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.
Socijalno ugroženi građani dobijaju po 25.000 dinara, dok je za borce predviđena pomoć od 10.000 dinara.
Svim punoletnim građanima koji ispunjavaju propisane uslove namenjena je jednokratna naknada od 6.000 dinara.
Prijavljivanje za pomoć od 6.000 dinara traje od 7. do 21. septembra, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. Nosiocima prava na besplatne akcije novac se isplaćuje automatski, bez prijavljivanja.
Pomoć od 100 evra svim punoletnim građanima 2020. godine
Vučić je podsetio da su 2020. godine svi punoletni građani Srbije dobili jednokratnu pomoć od 100 evra.
Iste godine zdravstvenim radnicima isplaćeno je po 10.000 dinara, dok su penzioneri najpre dobili 4.000, a zatim još 5.000 dinara.
Građanima po 60 evra tokom 2021. godine
Tokom 2021. godine svi punoletni građani dobili su po 30 evra u dve isplate, odnosno ukupno 60 evra.
Nezaposlenima je isplaćeno dodatnih 60 evra, dok su građani na Kosovu i Metohiji dobili po 100 evra. Nezaposlenima na Kosovu i Metohiji pripala je pomoć od 200 evra.
Vakcinisani građani dobili su po 3.000 dinara, penzionerima je isplaćeno dodatnih 50 evra, dok su svi punoletni građani dobili i još po 20 evra.
Mladi dobili 205 evra i 5.000 dinara
Država je tokom 2022. godine zdravstvenim radnicima isplatila po 10.000 dinara, a penzionerima po 20.000 dinara.
Mladi od 16 do 29 godina dobili su dve pomoći od po 100 evra, kao i dodatnih 5.000 dinara.
Pomoć za decu, penzionere i srednjoškolce
Tokom 2023. godine za svako dete do 16 godina isplaćeno je po 10.000 dinara.
Penzioneri su dobili pomoć od 20.000 dinara, korisnici socijalne pomoći po 10.000 dinara, a isti iznos isplaćen je i srednjoškolcima.
Prema podacima predstavljenim danas, ukupna vrednost jednokratnih davanja građanima Srbije od 2020. do 2026. godine dostigla je 374 milijarde dinara.
(Blic)
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