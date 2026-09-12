VJERICA RADETA POSTAVILA BLOKADERE NA MESTO: Šačica izroda u majicama sa crvenim šakama nisu srpski studenti
POTPREDSEDNIK SRS Vjerica Radeta objasnila je da su pravi studenti bili na sahrani generala Ratka Mladića, a da nisu studenti "šačica izroda" koji su oblačili majice sa crvenim šakama.
- Ona deca koja su bila na sahrani generala Ratka Mladića — e to su srpska deca, to su srpski srednjoškolci, to su srpski studenti, a ne ona šačica izroda od kojih pokušavaju da naprave nekakvim studentima, oni koji su oblačili majice sa crvenim šakama - kazala je Radeta za Informer TV.
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