VJERICA RADETA POSTAVILA BLOKADERE NA MESTO: Šačica izroda u majicama sa crvenim šakama nisu srpski studenti

POTPREDSEDNIK SRS Vjerica Radeta objasnila je da su pravi studenti bili na sahrani generala Ratka Mladića, a da nisu studenti "šačica izroda" koji su oblačili majice sa crvenim šakama.

Foto: Printskrin TV Prva

- Ona deca koja su bila na sahrani generala Ratka Mladića — e to su srpska deca, to su srpski srednjoškolci, to su srpski studenti, a ne ona šačica izroda od kojih pokušavaju da naprave nekakvim studentima, oni koji su oblačili majice sa crvenim šakama - kazala je Radeta za Informer TV.

.@VjericaR: Ona deca koja su bila na sahrani generala Ratka Mladića — e to su srpska deca, to su srpski srednjoškolci, to su srpski studenti, a ne ona šačica izroda od kojih pokušavaju da naprave nekakvim studentima, oni koji su oblačili majice sa crvenim šakama. Roditelji u vrtiće… pic.twitter.com/aCcT7ibYI2 — Srpski radikali (@srpski_radikali) September 10, 2026