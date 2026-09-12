NEDELJNI HOROSKOP OD 13. DO 19. SEPTEMBRA: Bik sklon introspekciji, Lav dovršava stare obaveze, Vodoliju očekuju bolji porodični odnosi

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 13. do 19. septembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

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Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Početkom perioda, zarada preko nekretnina, privatnog biznisa ili javne delatnosti. Crni Mesec Lilit 14. septembra ulazi u kuću karijere čineći vas spremnim da se posvetite svojim poslovnim ciljevima, ali imate utisak da nadređeni ne pokazuju dovoljno razumevanja za vaše ambicije. Krajem nedelje moraćete da završite obaveze koje vć duže vreme odlažete.

Ljubav Susret sa vatrenim znakom 16. septembra. Povratak retrogradnog Hirona, simbola vaše slabe tačke u vaš znak, 18. septembra na svetlo dana iznosi nedovršene teme iz prošlosti. Merkur, planeta komunikacija, krajem sedmice pravi opoziciju sa Saturnom u vašem znaku donoseći probleme u odnosu sa partnerom.

Zdravlje Povišen pritisak.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Lilit u devetoj kući od 14. septembra pravi trigon prema vašem Suncu donoseći vam uspeh preko putovanja, kontakata i saradnje sa strancima, pravnih pitanja, visokog obrazovanja.Istog dana, Sunce u kući kreativnosti u sekstilu sa Marsom u kući komunikacija, najavljuje prilike za uvećanje zarade preko nekog umetničkog zanimanja, privatnog biznisa, javne delatnosti.

Ljubav Venera u kući braka, 14. septembra, pravi kvadrat sa Plutonom, vladaocem partnerskih odnosa, donoseći vam sukobe sa voljenom osobom, zbog ljubomore. Hiron, simbol vaše slabosti, 18. septembra vraća se u kuću podsvesti gde se nalaze planete prošlosti i intuicije, čineći vas sklonim preispitivanju.

Zdravlje Prija vam da se osamite.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Lilit u kući novca od 14. septembra fokusira vas na rešavanje važnih finansijskih pitanja, nasledstva, alimentacije, sponzorstva, kredita. Vaš vladalac Merkur, 18. septembra pravi opoziciju sa Saturnom, planetom ograničenja i kašnjenja, u kući novca, donoseći vanredne troškove. Krajem nedelje, povratak staroj ekipi ili ideji koju želite da primenite u poslu.

Ljubav Napet aspekt Urana u vašem znaku i Meseca, simbola emocija, u kući braka, 16. septembra, donosi iznenadne sukobe sa partnerom. Hiron, simbol vaše slabosti, krajem sedmice vraća se u kuću društvenog života u kojoj ga čekaju planete prošlosti i romantike, što nagoveštava susret sa starom simpatijom.

Zdravlje Stomačne tegobe.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Sunce u kući biznisa, početkom perioda pravi sekstil sa Marsom u vašem znaku donoseći vam dobitke preko kraćih putovanja, potpisivanja ugovora o isplativom poslu. Hiron, simbol vaše slabosti, 18. septembra kreće retrogradno preko kuće karijere gde ga čekaju planete intuicije i discipline, pa ćete shvatiti da su vaši potencijali mnogo veći nego što mislite.

Ljubav Lilit, simbol zavodljivosti, 14. septembra ulazi u kuću braka, praveći opoziciju sa planetom sukoba u vašem znaku, što donosi probleme sa partnerom. Venera u kući ljubavi, u kvadratu sa Plutonom, simbolom strasti, 15. septembra slobodnim Rakovima donosi priliku za novu ljubav, ali pazite s kim ulazite u vezu.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Lilit, koji simbolizuje strastveni deo vaše prirode, početkom perioda ulazi u kuću posla fokusirajući vas na radne zadatke. Dobici preko nekretnina ili privatnog biznisa oko 14. septembra. Povratak Hirona u Ovna 18. septembra podstiče vas da položite zaostali ispit ili da privedete kraju obaveze u vezi sa pravnim pitanjima, dužim putovanjem ili saradnjom sa strancima.

Ljubav Uran u kući društvenoh života, 14. septembra, pravi trigon sa Merkurom u kući komunikacija, donoseći vam upoznavanje s nekim preko prijatelja ili interneta. Venera u kući privatnog života u napetom aspektu sa Plutonom u kući braka 15. septembra upozorava na nagle sukobe sa članovima porodice i partnerom.

Zdravlje Smanjite unos šećera.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Sunce u vašem znaku, već početkom perioda, obrazuje sekstil sa Marsom u kući novca, donoseći vam uvećanje prihoda. Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, 18. septembra pravi opoziciju sa planetom ograničenja, u kući novca, terajući vas da uvedete mere štednje, koje podstiče i povratak Hirona u kuću novca što donosi stare finansijske probleme.

Ljubav Sa Lilitom, simbolom zavodljivosti, u kući ljubavi, od 14. septembra, bićete znak u trendu. Mesec u kući privatnosti u opoziciji sa Uranom, simbolom iznenađenja, 16. septembra donosi porodične sukobe, a Venera u kući komunikacija, 15. septembra, u kvadratu sa Plutonom susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama, 15. septembra, pravi kvadrat sa Plutonom, simbolom novca, što vam donosi vanredne izdatke, preko javne delatnosti, privatnog biznisa, umetničkog zanimanja. Opozicija između Merkura u vašem znaku i planete prepreka i ograničenja, krajem perioda, donosi vam probleme sa ugovorima, sporazumima, sudskim ročištima.

Ljubav Crni Mesec Lilit, 14. septembra ulazi u kuću privatnog i aktivira veliki kardinalni kvadrat, koji upozorava na sukobe sa članovima porodice. Prelazak retrogradnog Hirona preko kuće braka u kojoj se nalaze retro-Saturn i retro-Neptun, od 18. septembra vraća na dnevni red stare teme u odnosu sa partnerom.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Lilit, početkom perioda, ulazi u kuću komunikacija, donoseći vam priliku za potpisivanje isplativog ugovora. Sunce u kući novca, 14. septembra, pravi sekstil sa vašim vladaocem Marsom u devetoj kući, donoseći uvećanje prihoda preko dužih putovanja, pravnih pitanja, visokog obrazovanja, stranaca. Posle 18. septembra, fokusirani ste maksimalno na radne zadatke.

Ljubav Venera, vladalac partnerskih odnosa, u vašem znaku, 15. septembra, pravi kvadrat sa vašim vladaocem Plutonom, u kući privatnog života što donosi porodične i sukobe sa voljenom osobom. Trigon između Merkura u kući tajni i Urana u kući vaše intime, početkom sedmice, donosi iznenadni, romantični susret.

Zdravlje Problemi sa zubima.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Crni Mesec Lilit, koji simbolizuje strastveni deo vaše prirode, 14. septembra ulazi u kuću novca, donoseći vam uvećanje prihoda. Trigon između Merkura, vladaoca vaše karijere, u kući novca i Urana, planete inovacija 14. septembra, donosi vam zaradu preko javne delatnosti, privatnog biznisa, umetnosti, a 16. septembra i značajna priznanja i nagrade za dosadašnji rad.

Ljubav Retro-Hiron 18. septembra vraća se u kuću ljubavi gde ga čekaju Saturn i vaš vladalac Neptun, planete prošlosti i romantike, donoseći vam susret sa bivšim partnerom. Opozicija između vladalaca partnerskih odnosa i komunikacija, u kući društvenog života, 18. septembra, slobodnima donosi novu ljubav.

Zdravlje Problemi sa zubima.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Sekstil Sunca i Marsa 14. septembra donosi vam uspeh preko obrazovanja, dužeg putovanja ili rešavanja pravnih pitanja. Istog dana trigon Merkura u kući karijere i Urana u kući posla, donosi vam napredovanje u karijeri, uspeh u privatnom biznisu. Planeta novca u kući posla u sekstilu sa "mađioničarem" Neptunom u kući privatnog biznisa, 16. septembra, donosi novac.

Ljubav Crni Mesec Lilit, simbol zavodljivosti, 14. septembra ulazi u vašu kuću ličnosti čineći vas popularnijim u društvu suprotnog pola. Hiron, 18. septembra kreće retrogradno preko kuće privatnosti u kojoj se nalaze vaš vladalac retro-Saturn i retro-Neptun, i aktivira stare probleme sa članovima porodice.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Trigon između Merkura i vašeg vladaoca Urana, 14. septembra, donosi vam uspeh preko obrazovanja, pravnih pitanja, putovanja, privatnog biznisa. Venera u kući karijere pravi kvadrat sa Plutonom u vašem znaku 15. septembra donoseći vam rasprave sa nadređenima kao i finansijske probleme. Krajem perioda, možete doći u sukob sa nekim saradnicima i kolegama.

Ljubav Poznanstvo s nekim na putu u inostranstvu, početkom perioda, može prerasti u nešto ozbiljnije. Pluton u vašem znaku, 15. septembra, pravi kvadrat sa planetom ljubavi, donoseći probleme sa partnerom. Hiron se 18. septembra vraća u kuću komunikacija što će stabilizovati odnose sa članovima porodice.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Mars, vladalac vaših finansija, u kući kreativnosti 14. septembra pravi sekstil sa Suncem donoseći vam uspeh preko nekretnina, privatnog posla, javne delatnosti, umetnosti. Hiron, simbol vaše slabe tačke, 18. septembra vraća se u kuću novca u kojoj se nalaze Saturn i vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, donoseći vam stare račune na naplatu.

Ljubav Sa Lilitom u kući društvenog života, od 14. septembra ćete više izlaziti i družiti se sa prijateljima. Sa Plutonom u kući romantike i Venerom u znaku tajni, 15. septembra, možete da se zaljubite u zauzetu osobu koja nije onakva kako vam se na prvi pogled učinilo, zato pripazite s kim ulazite u vezu.

Zdravlje Alergija.