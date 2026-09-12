ŠIPTARSKO LUDILO U PRIŠTINI: 150.000 ljudi veličalo i klicalo teroristima UČK! Šta će sad Evropa reći?! (VIDEO)

VIŠE od 150.000 Albanaca okupilo se na Trgu Skenderbeg u centru Prištine kako bi klicalo i veličalo teroriste tzv. OVK, u iščekivanju presude koja će 16. septembra u Hagu biti izrečena Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju.

Foto: Printskrin/X/@kos_data

Ovom ekstremističkom albanskom divljanju pod nazivom “Marš za slobodu” prisustvovali su i Albanci iz Tirane, Skoplja i drugih mesta, a čitav događaj obeležili su ratni pokliči,brojni transparenti koji veličaju zločinačku organizaciju OVK i njihove lidere od čije su ruke Srbi mučki stradali, nacionalističke pesme, a primetne su bile i zastave Albanije, kao i pretnje Hagu da će se situacija zaoštriti ukoliko presuda bude osuđujuća!

BREAKING: Approximately 200,000 citizens have gathered in Pristina, four days ahead of the verdict at the Special Court in The Hague in the case against Thaçi and others. Loud chants of “Hashim Thaçi, Hashim Thaçi!” https://t.co/3FcCatbfNb — Fitim Çeku (@CekuFitim) September 12, 2026

Sa bine su se i kroz pesme veličali zločini OVK, crveno crna zastava, uz zloslutne poruke od Drenice do Đakovice…

Na skupu je razvučen i ogroman transparent “U ime naroda proglašavate se nevinim”, kojim se jasno ukazuje da se Priština ne odriče svoje zločinačke prošlosti, uz poruke i da će se Albanci suprotstaviti presudi ukoliko ona ne bude oslobađajuća.

🇽🇰 Thousands of citizens gathered in Prishtina for the “March of Freedom” to show their support for former President Hashim Thaçi and his co-defendants, who are standing trial at the Kosovo Specialist Chambers in The Hague. The verdict is scheduled for September 16, 2026. https://t.co/mnxssriUZX — kos_data (@kos_data) September 12, 2026

Postavlja se pitanje da li je Evropa videla ove sramne scene iz Prištine i šta će sada reći na ovo ekstremističko divljanje i zveckanje oružjem?!

Na ovom skupu uz lidera Demokratske partije Kosova i Adrijana Đinija iz stranke Alijansa, prisutni su bili i lider albanske stranke Dui iz Makedonije Alji Ahmeti, a albanski portali orenose da je viđen i poslanik Socijalistučke partije Albanije Tauljant Bala i mnogi drugi Albanci.