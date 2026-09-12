ŠIPTARSKO LUDILO U PRIŠTINI: 150.000 ljudi veličalo i klicalo teroristima UČK! Šta će sad Evropa reći?! (VIDEO)
VIŠE od 150.000 Albanaca okupilo se na Trgu Skenderbeg u centru Prištine kako bi klicalo i veličalo teroriste tzv. OVK, u iščekivanju presude koja će 16. septembra u Hagu biti izrečena Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju.
Ovom ekstremističkom albanskom divljanju pod nazivom “Marš za slobodu” prisustvovali su i Albanci iz Tirane, Skoplja i drugih mesta, a čitav događaj obeležili su ratni pokliči,brojni transparenti koji veličaju zločinačku organizaciju OVK i njihove lidere od čije su ruke Srbi mučki stradali, nacionalističke pesme, a primetne su bile i zastave Albanije, kao i pretnje Hagu da će se situacija zaoštriti ukoliko presuda bude osuđujuća!
Sa bine su se i kroz pesme veličali zločini OVK, crveno crna zastava, uz zloslutne poruke od Drenice do Đakovice…
Na skupu je razvučen i ogroman transparent “U ime naroda proglašavate se nevinim”, kojim se jasno ukazuje da se Priština ne odriče svoje zločinačke prošlosti, uz poruke i da će se Albanci suprotstaviti presudi ukoliko ona ne bude oslobađajuća.
Postavlja se pitanje da li je Evropa videla ove sramne scene iz Prištine i šta će sada reći na ovo ekstremističko divljanje i zveckanje oružjem?!
Na ovom skupu uz lidera Demokratske partije Kosova i Adrijana Đinija iz stranke Alijansa, prisutni su bili i lider albanske stranke Dui iz Makedonije Alji Ahmeti, a albanski portali orenose da je viđen i poslanik Socijalistučke partije Albanije Tauljant Bala i mnogi drugi Albanci.
Preporučujemo
JEDAN ŽIVOT, DVE SRBIJE: Šta je moglo 2012,. a šta može danas?
12. 09. 2026. u 16:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)