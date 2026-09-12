Politika

ŠIPTARSKO LUDILO U PRIŠTINI: 150.000 ljudi veličalo i klicalo teroristima UČK! Šta će sad Evropa reći?! (VIDEO)

В.Н.

12. 09. 2026. u 16:41

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VIŠE od 150.000 Albanaca okupilo se na Trgu Skenderbeg u centru Prištine kako bi klicalo i veličalo teroriste tzv. OVK, u iščekivanju presude koja će 16. septembra u Hagu biti izrečena Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju.

ШИПТАРСКО ЛУДИЛО У ПРИШТИНИ: 150.000 људи величало и клицало терористима УЧК! Шта ће сад Европа рећи?! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@kos_data

Ovom ekstremističkom albanskom divljanju pod nazivom “Marš za slobodu” prisustvovali su i Albanci iz Tirane, Skoplja i drugih mesta, a čitav događaj obeležili su ratni pokliči,brojni transparenti koji veličaju zločinačku organizaciju OVK i njihove lidere od čije su ruke Srbi mučki stradali, nacionalističke pesme, a primetne su bile i zastave Albanije, kao i pretnje Hagu da će se situacija zaoštriti ukoliko presuda bude osuđujuća!

Sa bine su se i kroz pesme veličali zločini OVK, crveno crna zastava, uz zloslutne poruke od Drenice do Đakovice…

Na skupu je razvučen i ogroman transparent “U ime naroda proglašavate se nevinim”, kojim se jasno ukazuje da se Priština ne odriče svoje zločinačke prošlosti, uz poruke i da će se Albanci suprotstaviti presudi ukoliko ona ne bude oslobađajuća.

Postavlja se pitanje da li je Evropa videla ove sramne scene iz Prištine i šta će sada reći na ovo ekstremističko divljanje i zveckanje oružjem?!

Na ovom skupu uz lidera Demokratske partije Kosova i Adrijana Đinija iz stranke Alijansa, prisutni su bili i lider albanske stranke Dui iz Makedonije Alji Ahmeti, a albanski portali orenose da je viđen i poslanik Socijalistučke partije Albanije Tauljant Bala i mnogi drugi Albanci.

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