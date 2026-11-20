OTVARAJU SE BEČKA VRATA, TEMPERATURE DRASTIČNO PADAJU: U Srbiju stiže prava zima, meteorolog otkriva gde će padati sneg
U SRBIJI će narednih dana preovlađivati promenljivo vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Prema prognozi RHMZ, danas će biti toplo, sa maksimalnom temperaturom od 16 do 20 stepeni u većini mesta. Međutim, takve temperature neće se dugo zadržati, jer se već od sutra očekuje postepeni pad temperature.
Promenljivo vreme nastaviće se i tokom naredne sedmice, sve do 26. novembra, koliko obuhvata najnovija najava meteorologa, a povremeno će biti uslova za kišu i lokalne pljuskove.
Otvaraju se Bečka vrata
Kakav nas vremenski rolerkoster očekuje u narednim danima, detaljno objašnjava meteorolog Ivan Ristić.
- Do kraja novembra očekuje nas promenljivo vreme uz temperaturne oscilacije, dok od danas ulazimo u period postepenog zahlađenja. Kiša je padala gotovo svakodnevno, posebno tokom ove nedelje, nakon kratkotrajnih pauza, nad Srbijom se očekuje veća količina padavina. Novu kišu imaćemo u danas, zatim u ponedeljak, kao i u četvrtak i petak naredne nedelje - rekao je Ristić za Kurir.
Sa dolaskom hladnijeg vazduha i padom temperature, mnoge zanima da li će ove promene doneti i prve pahulje.
Ristić pojašnjava kakva je situacija sa prodorom hladnog vazduha sa severa Evrope i gde se jedino mogu očekivati snežne padavine.
- Sa padom temperature, na višim planinama moguć je sneg. Hladan vazduh koji sa severa stiže u Evropu zadržaće se uglavnom severnije od Karpata, takozvana Bečka vrata ostaće poluotvorena, pa će do nas stići samo manja količina tog talasa. Zbog toga za sada ne očekujemo sneg u nižim predelima, već isključivo na višim planinama.
Stanovnici nižih predela i gradova će, prema njegovim rečima, morati da sačekaju još malo na prave zimske čarolije, a meteorolog otkriva i tačan period kada možemo da očekujemo smirivanje vremena i prvi sneg u gradovima.
- Stabilnije vreme bez velikih turbulencija, uz pravo zahlađenje i prve snežne padavine u nižim predelima, prema trenutnim prognozama očekujemo u prvoj dekadi decembra - poručio je Ivan Ristić.
Porast vodostaja Save, Dunav i Tisa ispod niskih plovidbenih nivoa
RHMZ je objavio i hidrološku najavu, prema kojoj će na Savi narednih dana vodostaji biti u većem porastu, ali se ne očekuje dostizanje granica redovne odbrane od poplava.
Sa druge strane, na Dunavu, na potezu od Bezdana do Slankamena, kao i na Tisi kod Titela, vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
(Kurir)
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