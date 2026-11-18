SRBIJA zauzima 22. mesto na svetskoj listi zemalja u kojima engleski nije maternji jezik, pokazuje najnoviji indeks međunarodne obrazovne organizacije Education First (EF). Sa 577 od mogućih 800 poena, svrstana je u grupu zemalja sa visokim nivoom znanja engleskog jezika.

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Zanimljivo je da građani Srbije najbolje poznaju engleski kada je reč o čitanju, dok im najviše poteškoća zadaje govor. Tako su u čitanju osvojili 604 poena, a u govoru svega 524.

Na regionalnom nivou prednjači Vojvodina sa 589 poena, dok je najniži rezultat zabeležen u Šumadiji i zapadnoj Srbiji - 537 poena. Ipak, Srbija je u odnosu na prošlu godinu pala za jedno mesto, što se uklapa u globalni trend opadanja znanja engleskog jezika. Izveštaj pokazuje da je nivo znanja u svetu u padu već petu godinu zaredom.

Najbolje plasirana zemlja u regionu je Hrvatska, koja zauzima šesto mesto, dok je prvo mesto ove godine pripalo Švedskoj, koja je sa osme pozicije izbila na sam vrh liste.