LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je Zlatku Kokanoviću sa SL da je reketirao Rio Tinto.

Foto: N. Skenderija

- Šta vam je smešno? To što ste reketirali Rio Tinto, pa kad vam nisu dali stan za ćerku, onda postali veliki borac? To što ste uzeli od države Srbije 200.000 evra, od Aleksandra Vučića, pa vam ne valja Aleksandar Vučić, je li? Narodu pričate o tome kako je gladan, a vi 200.000 evra u džep. Pričate mi o zvezdanom nebu, samo mi niste ispričali priču o zvezdanom nebu nad 7 stanova i 2 garaže. Zvezdano nebo nad Kosmajem? Terapija? Da vam kažem, biće celom našem narodu terapija potrebna zbog vaše vlasti. Takvi nepismeni nikad na vlast nisu došli. Tako nevaspitani nikad na vlast nisu došli, koji ne poštuju nijednu porodicu, koji ne poštuju društvo. Delili ste nam porodice, delili ste ljude, odvajali roditelje od dece, odvajali deke i bake od roditelja. Sve ste to radili. A što se terapije tiče, meni neka možda i pomogne. Vama nema terapije koja može da pomogne, samo da to imate u vidu. Nema. Nego šta bi s jahanjem? Da vas vidim, mangupi. Ej, slušam 2 godine priče njihove o nadstrešnici. Soli pamet šef Republičke revizorske komisije za nadstrešnicu, koja pobegne napolje čim treba da joj odgovorite. U zatvor idu nevini ljudi, a oni koji su krivci nisu videli zatvor. Još nam drže pridike i moralna predavanja ovde o svemu. Neverovatne stvari se u ovoj zemlji dešavaju danas - rekao je Vučić.