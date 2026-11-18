UKRAJINSKE Oružane snage gube približno 27.000 vojnika svakog meseca, izjavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog.

foto: ANATOLII STEPANOV / AFP / Profimedia

-Ukrajina gubi približno 25-27.000 vojnika svakog meseca, napisala je Mendelj na društvenim mrežama.

Ona je naglasila da, uprkos izjavama Zelenskog, Ukrajina nastavlja da gubi teritorije, a sama zemlja se nalazi u stanju sve dublje humanitarne krize.

Ranije je bivši premijer Nikolaj Azarov procenio nenadoknadive gubitke ukrajinskih Oružanih snaga na 1,6 miliona.

UKRAJINU ČEKA TEŠKA ZIMA

Predsednik Finske Aleksandar Stub smatra da će zima u Ukrajini biti teška i da je neophodno pripremiti se za to.

-Moramo da se pripremimo za tešku zimu u Ukrajini, rekao je Stub na događaju agencije Blumberg u Helsinkiju, dodajući da ne veruje da će sukob biti rešen do kraja godine.

Prema mišljenju finskog lidera, pripreme za zimu treba da obuhvate spremnost energetskih objekata i sistema protivvazdušne odbrane, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava.

(sputnikportal.rs)

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