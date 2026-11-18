BIVŠA SARADNICA ZELENSKOG O GUBICIMA UKRAJINSKE VOJSKE: Poznato koliko Kijev mesečno gubi vojnika
UKRAJINSKE Oružane snage gube približno 27.000 vojnika svakog meseca, izjavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog.
-Ukrajina gubi približno 25-27.000 vojnika svakog meseca, napisala je Mendelj na društvenim mrežama.
Ona je naglasila da, uprkos izjavama Zelenskog, Ukrajina nastavlja da gubi teritorije, a sama zemlja se nalazi u stanju sve dublje humanitarne krize.
Ranije je bivši premijer Nikolaj Azarov procenio nenadoknadive gubitke ukrajinskih Oružanih snaga na 1,6 miliona.
UKRAJINU ČEKA TEŠKA ZIMA
Predsednik Finske Aleksandar Stub smatra da će zima u Ukrajini biti teška i da je neophodno pripremiti se za to.
-Moramo da se pripremimo za tešku zimu u Ukrajini, rekao je Stub na događaju agencije Blumberg u Helsinkiju, dodajući da ne veruje da će sukob biti rešen do kraja godine.
Prema mišljenju finskog lidera, pripreme za zimu treba da obuhvate spremnost energetskih objekata i sistema protivvazdušne odbrane, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)