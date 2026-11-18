RUSIJA PROBOLA SRCE UKRAJINSKE VOJNE INFRASTRUKTURE: Na meti aerodromi, pogoni za dronove i skladišta oružja - Kijev izgubio 1.165 vojnika
RUSKE snage su izbacile iz stroja 1.165 neprijateljskih vojnika tokom proteklog dana, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije izveli su udare po vojnim aerodromima, objektima energetske i transportne infrastrukture koji se koriste za podršku Oružanim snagama Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.
Takođe, ruske snage su pogodile pogone za proizvodnju i skladišta bespilotnih letelica i robotskih sistema, skladišta municije, kao područja privremenog razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija, dodaje se u saopštenju.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 225 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, jedan artiljerijski sistem, 11 vozila, kao i šest protivbaterijskih radara i stanica za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 220 neprijateljskih vojnika, tri oklopna borbena vozila, četiri artiljerijska sistema i 19 motornih vozila.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 155 ukrajinskih vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, tri artiljerijska sistema i 26 motornih vozila.
Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 345 pripadnika ukrajinske vojske, šest oklopnih borbenih vozila, deset motornih vozila i šest stanica za elektronsko ratovanje i elektronsko izviđanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su do 200 ukrajinskih vojnika, sedam borbenih oklopnih vozila, artiljerijski sistem i devet vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 20 pripadnika ukrajinskih snaga, jedno oklopno borbeno vozilo i 16 motornih vozila.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 310 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, dodaju u ministarstvu.
(RT Balkan)
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