SI ĐINPING OTKRIO ŠTA ĆE BITI TEME SASTANKA LIDERA NA APEK-u: Istorija nas uči da otvaranje vrata donosi napredak...
LIDERI APEK-a će tokom samita razgovarati o merama za proširenje međusobne otvorenosti i podsticanje rasta kroz inovacije, rekao je kineski predsednik Si Đinping na prijemu u Šendženu.
Kina je domaćin 33. neformalnog samita APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje), koji obuhvata 21 zemlju iz Azijsko-pacifičkog regiona, uključujući Rusiju.
- Na sutrašnjem sastanku lidera razgovaraćemo o merama za proširenje međusobne otvorenosti, istraživanje puteva ka inovativnom rastu, proširenje mogućnosti za praktičnu saradnju u različitim oblastima i promovisanje primene većeg broja rezultata - rekao je kineski lider, prenosi RIA Novosti.
Po njegovim rečima, za prosperitet u azijsko-pacifičkom regionu potrebni su mir i stabilnost. U složenim međunarodnim okolnostima, izuzetno je važno da se održe poredak zasnovan na jednakosti i ekonomska globalizacija koja donosi korist svima.
- Nema prosperiteta bez bezbednosti, ni bezbednosti bez stabilnosti - rekao je Si.
Napredak regiona gradi se mostovima saradnje, naveo je kineski predsednik i pozvao na očuvanje poretka Svetske trgovinske organizacije, koji podržava otvorenu trgovinu i investicije kao i slobodne lance snabdevanja. Članice APEK-a trebalo bi da se povezuju kako u sferi industrije tako i u sferama komunikacija, kako bi azijsko-pacifički prostor bio ekonomski integrisan.
- Istorija nas uči da otvaranje vrata donosi napredak, dok njihovo zatvaranje znači da ostajete po strani - rekao je Si.
Oči sveta uprte su u Šendžen ponajviše zbog sastanka na marginama samita između Sija, ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, prvog u istoriji.
Posle protokolarnog rukovanja u sredu, očekuju se dalji bilateralni i trilateralni sastanci, na kojima se očekuje da će biti reči o mirovnom procesu u Ukrajini, kao i obliku budućeg multipolarnog svetskog poretka.
(RT Balkan)
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