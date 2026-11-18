Moraće Aleksandar Stanojević ponovo da kombinuje.

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Reprezentativna pauza došla je u pravi čas za fudbalere Partizana. Posle neočekivanog kiksa protiv Mačve na stadionu JNA (2:1) dobio je povratnik na klupu Aleksandar Stanojević (53) dodatne dve nedelje da na miru radi sa ekipom, koja se i dalje upoznaje sa njegovim sistemom i taktičkim zamislima.

Odsutna su bila šestorica prvotimaca, koji su imali obaveze u nacionalnim timovima (Nikola Simić, Milan Vukotić, Aleks Zeković, Stefan Petrović, Nemanja Trifunović i Erik Kojzek), ali i bez njih je odigrana prijateljska utakmica u Solunu protiv bratskog PAOK-a (3:1). Bila je to šansa i za neke nove mlade momke, koji dosad nisu često dobijali priliku na velikoj sceni.

U međuvremenu se od povrede tetive oporavio ofanzivac Čaka Traore (21), ali je u stručnom štabu vladala ozbiljna zabrinutost zbog Dembe Seka (25). Krilni napadač je bio van stroja od duela sa Zemunom, kada je povredio butni mišić, ali se našao na terenu u Grčkoj i ubrzo obnovio povredu. Uspeo je da postigne gol, ali ga je već u 41. minutu zamenio Ibrahim Zubairu, što je neprijatno iznenadilo Stanojevića.

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Zbog Senegalca trenutno vlada najveća dilema u taboru "parnog valjka", s obzirom da u nedelju sledi teško gostovanje u Loznici protiv IMT-a (15.00) u 16. kolu Superlige. Ove sezone je na 16 mečeva dao pet golova i upisao dve asistencije, a činjenica je da su crno-beli znatno bezopasniji kada njega nema u timu. Ipak, postoje pozitivni nagoveštaji iz Humske da bi Afrikanac ipak mogao da bude spreman za okršaj na "Lagatoru".

S druge strane, sigurno je da na pauzu mora defanzivac Stefan Milić (26), koji je nagomilao žute kartone. Umesto Crnogorca bi štoperski tandem sa kapitenom Nikolom Simićem (19) trebao da čini Brazilac Sidni Lima (29).

Podsetimo, Partizan je i dalje u zoni plej-auta, pošto ima samo 17 bodova i trenutno zauzima tek deseto mesto na tabeli. Do kraja jesenjeg dela sezone ostale su da se odigraju još tri runde.