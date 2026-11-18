AMBASADA Irana u Atini demantovala je danas tvrdnje koje povezuju Teheran sa terorističkim planom usmerenim protiv jednog Izraelca koji živi u Grčkoj.

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- Pres-služba Ambasade Islamske Republike Iran u Atini odbacuje kao potpuno neosnovane tvrdnje pojedinih medija koji navodni teroristički plan pripisuju akterima povezanim sa Iranom - piše u saopštenju, preneo je portal Prototema.

Ambasada navodi da su optužbe neutemeljene i da iza njih stoji Izrael.

- Reč je o uobičajenoj kampanji izraelskog režima i njegovih mehanizama za propagandu i psihološki rat sa ciljem diskreditacije Irana - piše u saopštenju.

Vlasti Severne Makedonije saopštile su u utorak da su sprečile planirani teroristički napad u Grčkoj koji je podržao Iran i da je uhapšeno pet osoba, od kojih četiri u Severnoj Makedoniji, a jedna u Grčkoj, dok se za još jednom traga.

Severnomakedonska bezbednosna agencija (ANB) saopštila je da je pomogla u osujećivanju zavere čiji je cilj bio izvršenje "terorističkog napada" na jednu osobu u Grčkoj, kao i u razbijanju mreže povezane sa Iranom u toj zemlji.

(Tanjug)

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