IRAN DEMANTOVAO TVRDNJE O TERORISTIČKOM NAPADU: "Kampanja izraelskog režima i njegovih mehanizama za propagandu..."
AMBASADA Irana u Atini demantovala je danas tvrdnje koje povezuju Teheran sa terorističkim planom usmerenim protiv jednog Izraelca koji živi u Grčkoj.
- Pres-služba Ambasade Islamske Republike Iran u Atini odbacuje kao potpuno neosnovane tvrdnje pojedinih medija koji navodni teroristički plan pripisuju akterima povezanim sa Iranom - piše u saopštenju, preneo je portal Prototema.
Ambasada navodi da su optužbe neutemeljene i da iza njih stoji Izrael.
- Reč je o uobičajenoj kampanji izraelskog režima i njegovih mehanizama za propagandu i psihološki rat sa ciljem diskreditacije Irana - piše u saopštenju.
Vlasti Severne Makedonije saopštile su u utorak da su sprečile planirani teroristički napad u Grčkoj koji je podržao Iran i da je uhapšeno pet osoba, od kojih četiri u Severnoj Makedoniji, a jedna u Grčkoj, dok se za još jednom traga.
Severnomakedonska bezbednosna agencija (ANB) saopštila je da je pomogla u osujećivanju zavere čiji je cilj bio izvršenje "terorističkog napada" na jednu osobu u Grčkoj, kao i u razbijanju mreže povezane sa Iranom u toj zemlji.
(Tanjug)
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