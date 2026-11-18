BEZ ODLASKA NA ŠALTER: Preko eUprave od danas dostupne četiri nove usluge MUP-a, evo o čemu je reč
POTVRDE i prijave koje su do sada zahtevale odlazak u policijsku upravu građani sada mogu da obave i putem interneta.
Nove usluge namenjene su onima kojima su potrebni dokumenti o mestu stanovanja, ali i onima koji duže borave u inostranstvu.
Građani Srbije od sada mogu da obave još četiri administrativna postupka bez odlaska na šalter, zahvaljujući novim elektronskim uslugama Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) dostupnim na portalu eUprava. Kako je saopštila Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu, zahtevi i prijave mogu se podneti onlajn, a korisnici mogu da izaberu i način na koji će dobiti potrebna dokumenta.
Putem portala građani sada mogu da podnesu zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu i boravištu, prijave privremeni boravak u inostranstvu duži od 90 dana, kao i prijave povratak u Srbiju nakon dužeg boravka u inostranstvu.
Prilikom podnošenja zahteva ili prijave, korisnici mogu da odaberu kako žele da preuzmu uverenje ili potvrdu. Dokument mogu dobiti elektronskim putem, u svoje eSanduče na portalu eUprava, u papirnom obliku na adresu prebivališta ili boravišta, u zavisnosti od vrste dokumenta, ili ga lično preuzeti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu prijavljenog prebivališta.
I plaćanje propisanih administrativnih taksi obavlja se u okviru same elektronske usluge, u poslednjem koraku postupka.
Šta je potrebno za korišćenje novih usluga
Da bi koristili ove elektronske usluge, građani moraju da imaju registrovan nalog na portalu eUprava sa visokim nivoom pouzdanosti. Prijava je moguća kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili putem mobilne aplikacije ConsentID.
(rt.rs)
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