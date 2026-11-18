„EVROPA IMA POSLEDNJU ŠANSU DA PREŽIVI“ Putinov specijalac upozorio: Bez Rusije joj prete totalni krah i haos
EVROPA mora ili da uvidi potrebu za saradnjom sa Rusijom, ili će se suočiti sa potpunim kolapsom i haosom, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev za agenciju Vesti.
Osvrćući se na rasprave o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, koje su započele poslednjih nedelja, Dmitrijev je izrazio uverenje da je, zahvaljujući naporima Vladimira Putina i Donalda Trampa, napravljen napredak.
- Rekao bih da je ruski predsednik Vladimir Putin uradio ogroman posao koji odražava apsolutno jasan fokus na interesima Rusije. Važno je da SAD zaista predlažu taj pristup bezbednosti Evrope i teško je sporiti se sa tim. Čak i kritičari tog pristupa, znamo da su to oni huškači rata koji su uglavnom u Evropi, i njima je teško da ospore ideju o tome kako će izgledati bezbednost u Evropi. Čini mi se da smo sve bliže i bliže. Zahvaljujući naporima predsednika Putina i Trampa, krećemo se ka razrešenju različitih nesuglasica - rekao je Dmitrijev.
Kako je napomenuo, sutrašnji sastanak je nesumnjivo važan u tom kontekstu.
Zatim se osvrnuo na snažne krize u Evropi – migracione, socijalne, ekonomske. Kako navodi, razbijaju se izlozi prodavnica, započinju revolucije.
- Nadamo se da će u određenoj fazi evropske kolege ili shvatiti da se taj proces mora zaustaviti i započeti interakciju sa Rusijom – ne samo u pregovorima (o sukobu), nego i na ekonomskom planu, kako bi kupovali ruske energetske resurse i nekako obnovili svoju ekonomiju. U suprotnom, Evropa zaista ide ka totalnom krahu i haosu. To je očigledno apsolutno svakom nezavisnom posmatraču, posebno onima koji ne čitaju potpuno čudne evropske novine - rekao je Dmitrijev.
Kako je istakao, i SAD vide ove krize u Evropi.
- U suštini, Evropa ima poslednju šansu da se potrudi da nekako preživi u ovom svetu i videćemo koliko će je iskoristiti - zaključio je ruski zvaničnik.
(RT Balkan)
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