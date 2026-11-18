Selekciju do 17 godina očekuje veliko takmičenje (19. novembar – 13. decembar).

FOTO: FSS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije spremna je za Svetsko prvenstvo u Kataru, na kom će tek po drugi put učestvovati čak 48 ekipa. Izabranici selektora Igora Matića imaju čast da budu među 11 nacionalnih timova iz Evrope, pored deset iz Afrike, devet iz Azije, osam iz Severne i Centralne Amerike i Kariba (KONKAKAF), sedam iz Južne Amerike i tri iz Okeanije.

Ekspedicija "orlića" stigla je u Dohu i odmah se uverila da će organizacija biti na visokom nivou. Uostalom, ova zemlja ima iskustvo iz 2022. kada je bila domaćin Mundijala za seniore, a sada će se potruditi da budućim asovima podari tretman koji će im ostati u sećanju.

Selekcija do 17 godina imaće premijeru u grupi L protiv Hondurasa u subotu (13.30), a potom slede dueli sa Japanom (24. novembar, 14.00) i Kolumbijom (27. novembar, 14.00). Jedan od naših aduta očekuje se da bude levi bek Matej Strika, inače prvotimac Crvene zvezde.

- Utisci su fenomenalni, a tmosfera je odlična. Privilegija je biti ovde, uradili smo veliku stvar plasmanom na ovakvo takmičenje. Treniramo, radimo, spremamo se za prvu utakmicu i jedva čekamo da turnir počne. Idemo korak po korak. Očekivanja su velika, imamo pravo na svoje snove, ali želimo da budemo i skromni. Znamo koliko možemo i šta želimo. Sad prolazimo kroz period aklimatizacije, upoznajemo se sa uslovima. Verujem da ćemo spremni dočekati meč sa Hondurasom - rekao je Strika.

S druge strane, Tadija Samardžić je tek nedavno odlučio da obuče dres "orlića", pošto je rođen u Nemačkoj. Talentovani napadač ne krije da je dobio vredne savete od rođenog brata Lazara, koji nastupa za "A" selekciju Srbije.

- Svi jedva čekamo mečeve u grupi. Imamo dobru hemiju, timski duh, spremni smo. Pričao sam sa Lazarom kada sam došao na okupljanje. Rekao mi je da budem svoj, da igram hrabro. Podelio je sa mnom svoja iskustva, a napomenuo mi je i koliko je važno da se držimo svi zajedno - poručio je Samardžić.