STROGO poverljiva komunikaciona mreža američke Nacionalne bezbednosne agencije (NSA), koju zaposleni koriste za internu razmenu poverljivih informacija, prestala je da funkcioniše, zbog čega je agencija privremeno ograničila pristup svom sedištu u Fort Midu u Merilendu, prenosi CNN pozivajući se na šest izvora upoznatih sa situacijom.

Foto: Vikipedija/National Security Agency

NSA je u utorak uveče ponovo uvela ograničenje prisustva zaposlenih, dozvoljavajući dolazak samo neophodnom osoblju, nakon što je prethodno saopšteno da se zaposleni mogu vratiti redovnom režimu rada.

Nije poznato šta je izazvalo ovu promenu, ali izvori navode da za sada nema dokaza da je reč o sajber napadu.

Agencija je ranije saopštila da je došlo do privremenog pogoršanja rada sistema tokom planiranog redovnog održavanja, ističući da su ključne operativne sposobnosti ostale potpuno funkcionalne.

Direktor Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton izjavio je da su problemi nastali nakon primene softverske zakrpe namenjene otklanjanju ozbiljnih ranjivosti otkrivenih prošlog meseca.

Prema njegovim rečima, pojedini sistemi nisu uspeli da se ponovo pokrenu na očekivani način nakon instaliranja ažuriranja.

Ranjivosti se odnose na programski jezik PHP, koji pokreće oko 70 odsto internet stranica, a istraživači su, uz pomoć alata veštačke inteligencije, uspeli da utvrde načine na koje bi one mogle da budu iskorišćene za neovlašćeni pristup veb-stranicama i podacima.

Klejton je naglasio da nema pokazatelja da su nedavni tehnički problemi u američkim institucijama i kompanijama posledica sajber napada.

Prema navodima sadašnjih i bivših američkih zvaničnika, prekid rada mreže NSANet ne bi trebalo da ugrozi mogućnost komunikacije sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji boravi u Aziji i očekuje ga sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Oni su ukazali na postojanje više rezervnih komunikacionih sistema koji omogućavaju bezbednu razmenu hitnih obaveštajnih informacija sa predsednikom.

Jedan bivši visoki zvaničnik NSA ocenio je da bi problem mogao da utiče na analizu i izveštavanje, ali da ne bi trebalo da parališe najvažnije obaveštajne operacije.

Sistem za obaveštajnu razmenu podataka između SAD, Velike Britanije, Kanade, Australije i Novog Zelanda, poznat kao savez "Pet očiju", nije pogođen ovim problemom.

CNN podseća da ovo nije prvi put da tehnički problemi izazivaju ozbiljne poremećaje u radu interne računarske infrastrukture NSA. Sličan kvar dogodio se 2000. godine, kada su računarski sistemi agencije bili van funkcije gotovo tri dana.

(Tanjug)

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