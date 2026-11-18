Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović govorio je u podkastu „SS Calcio” o svom fudbalskom putu, periodu u Partizanu, razvoju u Italiji i saradnji sa trenerom Masimilijanom Alegrijem. Defanzivac Milana posebno je istakao koliko mu znače uspomene iz Humske, ali je otkrio i zanimljiv detalj iz odnosa sa saigračem Dijegom Moreirom.

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Pavlović se najpre prisetio vremena kada je kao mladi fudbaler iz Partizanove omladinske škole dobio priliku da zaigra za prvi tim. Kako je objasnio, upravo taj period ostao mu je u posebnom sećanju.

- Mi, Partizanova deca, često pričamo koliko nam je taj period u prvom timu u Humskoj bio lep. Kao neko ko je prošao omladinsku školu i maštao o prvom timu, dobiješ šansu, i to je jedan od najlepših perioda u karijeri i životu - rekao je Pavlović.

Ipak, smatra da je za mlade igrače najteži deo puta ono što dolazi nakon prvih seniorskih utakmica. Potrebno je nastaviti sa napretkom i napraviti novi korak, a kao jedan od problema srpskog fudbala vidi i to što talentovani fudbaleri često veoma rano odlaze u inostranstvo.

Ni njegov put nakon odlaska iz Partizana nije bio jednostavan. Pravi kontinuitet i značajniji napredak ostvario je u Salcburgu, dok mu je prelazak u Milan otvorio novo poglavlje karijere i doneo priliku da dodatno unapredi svoju igru.

Posebno mesto u njegovom razvoju zauzima Masimilijano Alegri. Srpski defanzivac istakao je da je upravo uz iskusnog italijanskog stručnjaka najviše napredovao kada je reč o taktičkim zahtevima igre.

- Prijao mi je rad sa Alegrijem. Sa njim sam najviše napredovao od dolaska u Italiju. Imam dobru brzinu, snagu i igru sa loptom sa štopera. Mogu da iznesem loptu, dam gol, ali uvek mi je falio taktički deo. Prve korake sam učio tek u prvom timu Partizana. Za Italijane je to kasno, jer njihovi igrači počinju sa tim u najmlađim uzrastima - objasnio je Pavlović.

Otkrio je da su mu naročito koristili saveti vezani za odbranu u situacijama jedan na jedan, kao i pravilno postavljanje na terenu. Pored fudbalskog znanja, pozitivno je govorio i o Alegrijevom odnosu sa igračima. Kako kaže, trener je van utakmica znatno opušteniji nego što bi se moglo zaključiti na osnovu njegovog temperamenta tokom mečeva.

Kada je reč o najtežim protivnicima sa kojima se susretao u Seriji A, Pavlović je izdvojio nekoliko napadača koji su mu zadavali posebne probleme. Na fizičkom planu najviše ga je namučio Romelu Lukaku, dok je pohvalio i kvalitete Markusa Tirama i Lautara Martineza.

- Na fizičkom nivou je svakako najteže bilo protiv Romelua Lukakua. Veoma teško. Takođe, Markus Tiram. On je jak, brz i zna mnogo sa loptom. Od Lautara se plašiš u kaznenom prostoru, ako mu nisi blizu, daće ti gol. Ne smeš da se odvajaš od njega - istakao je srpski fudbaler.

Nije izostala ni priča o gradskom rivalu Interu. Pavlović je naglasio da se radi o ekipi koja godinama igra zajedno i poseduje veliko iskustvo, ali je podsetio da milanski derbi ima posebnu težinu i da u takvim utakmicama prethodni rezultati i razlike između ekipa ne moraju mnogo da znače.

Srpski reprezentativac osvrnuo se i na Luku Modrića, sa kojim deli svlačionicu na San Siru. O hrvatskom fudbaleru govorio je sa velikim poštovanjem, opisujući ga kao vrhunskog igrača i čoveka koji je, uprkos ogromnoj karijeri i uspesima, ostao veoma skroman.

Ipak, možda i najzanimljiviji deo razgovora odnosio se na Dijega Moreiru. Pavlović je objasnio da u početku nije znao da je njegov saigrač sin Almamija Moreire, nekadašnjeg fudbalera Partizana. Njih dvojica su vremenom pronašli zajedničke teme, a među njima se posebno izdvaja ljubav prema crno-belima.

- Nisam čak ni znao da je Almamijev sin. Fantastičan je momak, jako dobar. Zna pojedine reči na srpskom jeziku. Pitao me je jednom prilikom šta znači: 'Majmune'. Objasnio sam mu ubrzo i pitao ga zašto. Rekao mi je da ga najbolji drugar tako zove - ispričao je Pavlović.

Njihov razgovor često se vraća na Beograd i Partizan, a Pavlović je imao priliku i lično da upozna Moreirinog oca kada je posetio trening Milana.

- Upoznao sam njegovog oca kada je gledao trening. Pričali smo o Partizanu, naravno. Bilo mi je baš drago što sam ga video. Pamtim ga dok je igrao za Partizan - rekao je srpski reprezentativac.

Za kraj je otkrio da se on i Moreira često šale na račun mogućnosti da jednog dana ponovo obuku crno-beli dres. Ideja o zajedničkoj sezoni u Humskoj očigledno im je zanimljiva, iako će, sudeći po Pavlovićevim rečima, morati da se dogovore i oko toga ko će koga čekati.

- Često se šalim sa Moreirom i kažem mu da ćemo morati na kraju karijere da odigramo jednu sezonu u Partizanu. Ja mu odgovorim da sam stariji tri godine, pa da će morati da se žrtvuje da se zajedno vratimo. Baš dobar momak. U našem timu imamo baš lepu atmosferu. Jako je lepo biti deo Milana - zaključio je Pavlović.