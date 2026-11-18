Klub iz Pančeva šokirao svoje navijače.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Nastavila se negativna tradicija u Kupu Srbije za superligaše. Posle Vojvodine, lučanske Mladosti i IMT-a, na prvoj prepreci eliminisan je još jedan član elitnog ranga.

Fudbaleri Železničara igrali su danas u Odžacima protiv Tekstilca, koji je član Srpske lige - Vojvodina i tamo će se, po svemu sudeći, boriti za opstanak. Gosti su bili apsolutni favoriti, čak prema prognozama svrstani među ekipe koju su mnogi stručnjaci videli u samoj završnici najmasovnijeg domaćeg takmičenja.

Bez obzira što je trener Radomir Koković odlučio da promeša karte i šansu pruži momcima koji dosad nisu imali veliku minutažu, poput Bilija Džija, Stefana Mitrovića, Nemanje Zarića, Klemena Lernoa i Lea Agostinja, malo ko je očekivao ovakav epilog

Međutim, trećeligaš se hrabro isprsio i uz malo sreće uspeo je da napravi senzaciju, za veliko slavlje na tribinama. Golovima Pavla Obradovića sa bele tačke i Jovana Zogovića uspeli su da nakon regularnih 90 minuta dođu do 2:2, pošto su za Želju pogađali Karikari i Abdul Jusif.

Domaćin je ispunio prvi cilj, da dođe do penal-serije, u kojoj je bio nepogrešiv. Svih šest izvođača za Tekstilac zatresli su mrežu, dok je u taboru "dizelke" tragičar bio Jasin Sbai, pa je rezultatom 6:5 ekipa Triva Ilića otišla u osminu finala.

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