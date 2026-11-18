Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.

FOTO: N. Skenderija

U Humskoj su odlučili da podele besplatne ulaznice kako bi navijači pružili podršku crno-belim rukometašima u ovom teškom trenutku.

- Besplatan ulaz za predstojeći večiti derbi! Crno-beli rukometaši u petak dočekuju Crvenu zvezdu u desetom kolu domaćeg prvenstva. Partizan brani titulu sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku takmičenja (18 bodova), dok je večiti rival peti na tabeli sa devet bodova manje. Besplatne ulaznice možete preuzeti u četvrtak 19. novembra u prostorijama kluba na Stadionu Partizana (9-14 časova), kao i na ulazu u halu na dan utakmice (najranije dva sata pre početka). Jedna osoba može preuzeti maksimalno pet karata. Vidimo se na Banjici! Večiti derbi - meč kao nijedan drugi - saopštili su u RK Partizan.

Nakon Zvezde, crno-bele za desetak dana čeka još jedan derbi prvog dela sezone - sa Vojvodinom.