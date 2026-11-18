Navijači imaju priliku da dođu do vrednog suvenira.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana iskoristili su reprezentativnu pauzu da skoknu do Soluna, gde su uveličali 100. rođendan bratskog kluba PAOK-a. Na čuvenom stadionu "Tumba" odigran je prijateljski meč, koji je dobila domaća ekipa sa 3:1, u fantastičnom ambijentu koji su na tribinama napravile pristalice oba tima.

Izabranici Aleksandra Stanojevića su nastupali u posebnim dresovima, koji su dizajnirani specijalno za ovu priliku. Na prednjoj strani je grčkim i srpskim jezikom ispisana poruka: "Iste boje, ista vera", a upravo taj vredan komad moći će da kupe i zainteresovani navijači na licitaciji. Sve u sklopu toga što je "parni valjak" postao deo MWS porodice sportskih timova.

"Match worn shirts je kompanija koja je osnovana 2017. sa ciljem da dodatno poveže fudbalske klubove sa svojim navijačima kroz model onlajn aukcija za dresove nošene na samim utakmicama. Danas MWS sarađuje sa preko 400 klubova, nacionalnih selekcija i sportskih organizacija, i njihovo interesovanje za Partizan predstavlja potvrdu veličine i prepoznatosti u svetskim okvirima", navodi se na klupskom sajtu.

Poseban dres za poseban susret. 🖤🤍 Povodom velikog jubileja PAOK-a, crno-beli će danas na teren istrčati u specijalnom izdanju, sa porukom ispisanom na srpskom i grčkom jeziku. https://t.co/YWjPRjvJbb — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 14, 2026

Naime, crno-beli su otkrili da ugovor u prvoj sezoni predviđa šest utakmica (od kojih će neke naknadno biti određene) sa kojih će navijači širom sveta imati priliku da licitiraju, a prva među njima je upravo ova u Solunu.

"Već od samog početka meča na sajtu www.mws.com mogli ste da licitirate za dresove koji su nakon utakmice potpisani od strane igrača (sa fotografijom kao dokazom) i poslati u sedište kompanije, odakle će čekati svog novog vlasnika. Licitacija za dresove sa duela protiv PAOK-a traje još svega tri dana i zato požurite da obezbedite svoj dres sa istorijskog bratskog duela", poručili su iz Humske.

🖤🤍 Još četiri dana za tvoju crno-belu uspomenu! Aukcija za autentične dresove koje su naši fudbaleri nosili na utakmici protiv PAOK-a i potpisali nakon meča i dalje traje! Licitiraj na https://t.co/vmpSC1MliJ https://t.co/DdkrNDq7xN — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 17, 2026