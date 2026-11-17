VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Snežna Mladenović Vajdić, u parnici tužilje Bojane Savović iz Beograda, čiji je punomoćnik Dimitrije Ilić, advokat iz Beograda, protiv tuženih Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti ad Beograd (Stari grad), sa sedištem u Beogradu i Andrijane Nešić iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane glavne rasprave zaključene dana 26.03.2026. godine, doneo je

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PRESUDU

OBAVEZUJU SE tuženi Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti ad Beograd (Stari grad) i Andrijana Nešić da tužilji Bojani Savović na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 90.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 26.03.2026. godine do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu kojim je traženo da se obavežu tuženi da tužilji na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda isplate iznos od još 10.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 26.03.2026. godine do konačne isplate, kao neosnovan.

OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić da uvod i izreku ove presude objavi o svom trošku, bez komentara i bez odlaganja, najkasnije u drugom narednom broju internet portala novosti.rs od dana pravnosnažnosti presude.

OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić da iz teksta “SKANDALOZNO”: Forum pravnika Srbije najoštrije protestvuje zbog Bojane Savović” objavljenog 21.07.2025. godine na internet portalu novosti.rs trajno ukloni sledeće delove:

-“Skandalozno je to što je ova tužiteljka, poznata u javnosti po klevetanju svojih kolega i glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu u medijima, kao i po učešću u političkim tribinama tzv. "Proglasa”, koje je tužiocima inače zakonom zabranjeno...";

-“...iako je sama nebrojeno puta u poslednje dve i po godine učinila disciplinske prekršaje javnim istupima u medijima u kojima je govorila neistine o radu VJT u Beogradu, kao i jer je kritikovala rad svojih kolega zasnovan na Ustavu i zakonima RS, čime je direktno ugrožavala poverenje građana u rad ovog tužilaštva”;

-“Moramo takođe da podsetimo javnost da je Bojana Savović gostujući nedavno na jednoj televiziji otvoreno podržala povratnike u izvršenju krivičnih dela u vezi sa protestima...”

pod pretnjom izricanja sudskih penala u visini od 100.000,00 dinara, dok se tužbeni zahtev za uklanjanje preostalih informacija sadržnih u navedenom tekstu pod pretnjom izricanja sudskih penala u visini od 100.000,00 dinara odbija, kao neosnovan.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužilji solidarno naknade troškove postupka u ukupnom iznosu od 67.800,00dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od dana izvršnosti odluke o troškovima pa do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema presude.