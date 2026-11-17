Čitave sedmice u Ženevi odvija se globalni skup o pokretanju pregovora za utvrđivanje međunarodnih pravila kojima bi se regulisala i ograničila upotreba autonomnog oružja.

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Ali, razgovori se vode s ogromnom rezervom. Dve najveće sile, SAD i Rusija, od ranije se protive pravno obavezujućem sporazumu. Kina je uzdržana.

Moskva i Vašington smatraju da je ova oblast već uređena postojećim međunarodnim humanitarnim pravom i da zato nije potrebno donositi novi pravno obavezujući sporazum. To znatno otežava pregovore čiji je cilj da donesu više reda u korišćenje borbenih sistema koji uz pomoć veštačke inteligencije mogu samostalno da identifikuju, odaberu i napadnu cilj, bez neposredne ljudske intervencije. Reč je, između ostalog, o dronovima, robotima, tenkovima i podmornicama.

Skup se održava u Palati nacija, evropskom sedištu UN, a njime predsedava švajcarski ambasador Žilijen Teni. Ovim ne započinju pregovori o zabrani takvog oružja, već je reč o konferenciji na kojoj treba da se odluči hoće li ti pregovori uopšte biti pokrenuti. Konvencija okuplja 128 država ugovornica.

U oktobru su 163 države podržale rezoluciju o pregovorima, pet je glasalo protiv, a devet bilo uzdržano. Protiv su bile SAD, Rusija, Belorusija, Izrael i Severna Koreja, dok je Kina bila uzdržana. Ogromna većina država želi međunarodna pravila, ali se, praktično, njihovom usvajanju protive najveće vojne sile.

SAD predlažu petogodišnje pregovore koji bi rezultirali neobavezujućim smernicama. Francuska, Nemačka i Velika Britanija su za pregovore, ali predlažu da se tokom njih odluči da li će budući dokument biti pravno obavezujući. Predsedavajući konferencijom predlaže dvogodišnji mandat za izradu pravno obavezujućeg protokola.

Ujedinjene nacije, Međunarodni komitet Crvenog krsta i organizacije za zaštitu ljudskih prava zahtevaju stroža međunarodna pravila, upozoravajući da autonomno oružje može da izazove smrtonosne greške i ugrozi civile. Nasuprot stavu SAD i Rusije, Crveni krst je u preporukama objavljenim pre nekoliko dana posebno upozorio da postojeće međunarodno humanitarno pravo nije dovoljno za rešavanje svih problema koje otvara razvoj ovakvih borbenih sistema. Na opasnosti od oružja koje može da odlučuje o ljudskim životima upozorio je i papa Lav Četrnaesti.

Poluautonomno oružje koje koristi veštačku inteligenciju već je upotrebljeno u Ukrajini, Sudanu i na Bliskom istoku. Njegov ubrzan razvoj otvorio je pitanje odgovornosti za eventualne greške kada se odluke o napadima donose bez neposrednog ljudskog nadzora.

Revizione konferencije održavaju se na svakih pet godina i ovo je sedma po redu. Međutim, ubrzan razvoj veštačke inteligencije dao joj je izuzetan značaj. Prema zvaničnom programu, posebna rasprava o autonomnom oružju predviđena je za danas (utorak), dok je izrada završnog dokumenta planirana za sredu i četvrtak. Suština je da se utvrdi do koje mere mora da postoji ljudska kontrola nad oružjem koje može samostalno da odlučuje o životu i smrti ljudi.

MOGUĆ KOMPROMIS?

Konferencija je započela juče i završava se u petak. Očekuju se teški pregovori, a diplomate ne isključuju kompromis, u kombinaciji pravno obavezujućeg dokumenta i neobavezujućih smernica. Zanimljivo je i da Rusija, prema informacijama jednog zapadnog diplomate koju prenose ovdašnji mediji, namerava da spreči EU, koja na skupu ima status posmatrača, da se obrati učesnicima.