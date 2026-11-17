PREDSEDNIK Mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijela Gati Santana, ponovo je odbila zahtev za prevremeno puštanje na slobodu Dragomira Miloševića (84), nekadašnjeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji se nalazi na izdržavanju haške kazne u zatvoru u Talinu u Estoniji.

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Santana je navela da zahtev odbija zbog velike težine njegovih zločina, nepostojanja opravdanih humanitarnih razloga i jer Milošević nije pokazao dovoljne znake rehabilitacije. Kako kaže nije pokazao dovoljno iskreno kajanje, niti se upustio u dublje preispitivanje sopstvene uloge u zločinima, već pokazuje selektivno tumačenje i distanciran odnos prema njima. Estonske vlasti su uz to u izveštaju o Miloševiću navele da je njegovo ponašanje u zatvoru dosledno dobro, ali da na osnovu njegovih stavova i razmišljanja i dalje procenjuju da predstavlja određeni rizik za društvo.

Mehanizam nije uvažio ni Miloševićeve hronične zdravstvene probleme, zbog kojih je imao intervencije 2025. i 2026. godine i zaključeno je da u zatvoru ima odgovarajuću medicinsku negu.

Dragomir Milošević je u zatvoru od 3. decembra 2004. godine kada se predao tadašnjim vlastima u Srbiji, koje su ga izručile Hagu i osuđen je na 29 godina zatvora zbog opsade Sarajeva. Od 2011. godine nalazio se u zatvoru Tartu u Estoniji, da bi u januaru ove godine bio prebačen u Talin. Sud mu je do sada dva puta odbijao zahteve za prevremeno oslobađanje, iako je 2024. godine stekao formalni uslov od dve trećine izdržane kazne.