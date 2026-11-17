HAG NE DA DRAGOMIRU MILOŠEVIĆU NA SLOBODU: Nije dublje preispitao svoju ulogu
PREDSEDNIK Mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijela Gati Santana, ponovo je odbila zahtev za prevremeno puštanje na slobodu Dragomira Miloševića (84), nekadašnjeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji se nalazi na izdržavanju haške kazne u zatvoru u Talinu u Estoniji.
Santana je navela da zahtev odbija zbog velike težine njegovih zločina, nepostojanja opravdanih humanitarnih razloga i jer Milošević nije pokazao dovoljne znake rehabilitacije. Kako kaže nije pokazao dovoljno iskreno kajanje, niti se upustio u dublje preispitivanje sopstvene uloge u zločinima, već pokazuje selektivno tumačenje i distanciran odnos prema njima. Estonske vlasti su uz to u izveštaju o Miloševiću navele da je njegovo ponašanje u zatvoru dosledno dobro, ali da na osnovu njegovih stavova i razmišljanja i dalje procenjuju da predstavlja određeni rizik za društvo.
Mehanizam nije uvažio ni Miloševićeve hronične zdravstvene probleme, zbog kojih je imao intervencije 2025. i 2026. godine i zaključeno je da u zatvoru ima odgovarajuću medicinsku negu.
Dragomir Milošević je u zatvoru od 3. decembra 2004. godine kada se predao tadašnjim vlastima u Srbiji, koje su ga izručile Hagu i osuđen je na 29 godina zatvora zbog opsade Sarajeva. Od 2011. godine nalazio se u zatvoru Tartu u Estoniji, da bi u januaru ove godine bio prebačen u Talin. Sud mu je do sada dva puta odbijao zahteve za prevremeno oslobađanje, iako je 2024. godine stekao formalni uslov od dve trećine izdržane kazne.
Preporučujemo
RADOVI NA PUTEVIMA 17. NOVEMBRA: Pogledajte spisak svih izmena u saobraćaju
17. 11. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)