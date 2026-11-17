LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije na konstitutivnoj sednici novog saziva ukazao na neke od mnogih laži Studentske liste, vezano za izborni dan, a komentarisao je i na skandale u RTS.

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- RTS ste zauzeli isto veče, lisice i sapun ostavljali direktorki, onda doveli čuvenog dosije majstora Borivoja Uskokovića. Tako vi dosijea delite, može vam se, revolucionarna pravda... Nosili Ustav pod miškom, a bacili Ustav već prvog dana. Sve suprotno od onoga što ste govorili. Samo da vas podsetim, mi nikoga nismo zamenili na RTS, ni tražili dosije. A vi, najgore ste doveli, najgore, dovoljno da ih čujete. Takvi vam danas upravljaju programima RTS. Ja se nadam da ćete uspeti da to ispravite. I ne prihvatajte te preletače, izdaće i vas. Zato sam ja srećan što vas ni za šta ne molim, ne vodim nikakve razgovor - navodi Vučić.

Podsećamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su prethodno potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.