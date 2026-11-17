Protesti su i danas nastavljeni u Francuskoj.

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U organizaciji više sindikata i uz podršku đaka i studenata, do kraja dana očekuje se oko 300.000 učesnika demonstracija širom zemlje, od čega između 30.000 i 60.000 u Parizu.

– Imam veoma lošu vest za vlast i gazde. Po jedanaesti put smo izašli na ulice širom Francuske – poručila je jedna od sindikalnih vođa Sofi Bine, dodavši da se radnici neće zadovoljiti samo obećanjima.

Cilj protesta je i dalje isti: veća kupovna moć, bolji uslovi rada i školovanja. Bine je istakla da će talas demonstracija biti "maraton", naglasivši da se protest proširio na celu Evropu.

– Ništa nas neće zaustaviti, osim ispunjenja svih naših zahteva – poručila je sindikalna liderka.

Protestne povorke krenule su još ujutro u Nantu, Marselju, Lionu, Tuluzu, Perpinjanu, Tulonu, Avru i Remsu. U Marselju je sindikat saopštio da se okupilo čak 80.000 ljudi, dok je policija izbrojala drastično manje, svega 4.900 demonstranata.

U Lionu je protest prvi put od velikih nereda 17. oktobra prošao kroz strogi centar grada, zahvaljujući odluci Upravnog suda da suspenduje zabranu vlasti. Demonstrantima je dozvoljen prolazak preko centralnog Trga Belkur, što su sindikati proglasili velikom pobedom. Nasuprot tome, u Kanu i Amijenu, okupljanja su i dalje bila zabranjena.

Nezadovoljstvo je naročito izraženo u javnim službama. Sindikati tvrde da su zaposleni izgubili gotovo 16 odsto kupovne moći i zahtevaju hitno povećanje plata. Nastavnici upozoravaju na nedostatak osoblja, a zdravstveni radnici na manjak bolničkih kreveta i zaposlenih.

Protesti ozbiljno remete i školovanje. U Lilu je, na primer, šest univerzitetskih kampusa ostalo zatvoreno. Direktor liceja "Pol Elijar" u Sen Deniju, koji se povukao zbog pretnji, upozorio je da će izlazak iz krize biti izuzetno težak, čak i dugoročno. Direktor jednog drugog liceja u blizini Pariza, u Rensiju, podneo je prijavu zbog pretnji smrću upućenih preko društvenih mreža.

U međuvremenu, predsednik Emanuel Makron je priznao da je tokom njegove vladavine bilo grešaka, ali sindikati ne veruju u promenu kursa. Sofi Bine mu je odgovorila da se slična priznanja ponavljaju svake godine, bez ikakvih konkretnih posledica.