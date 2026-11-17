NIKOLINA Rakić preuzela je funkciju direktora firme "Tačno" i glavnog i odgovornog urednika Tanjuga nakon ostavke Jovane Joksimović. U svom prvom saopštenju istakla je namere da očuva pouzdanost agencijskog novinarstva i razvija digitalno prisustvo kuće.

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Novi direktor firme "Tačno" i glavni i odgovorni urednik Tanjuga, Nikolina Rakić, izjavila je da dužnost direktora i glavnog i odgovornog urednika Tanjuga preuzima s velikim poštovanjem prema istoriji i značaju ove institucije, koja više od osam decenija beleži događaje koji su oblikovali naše društvo i svet, i sa punom svešću o odgovornosti da se njeno nasleđe sačuva, a budućnost gradi.

- Tanjug je mnogo više od medijskog imena. To je važan deo istorije novinarstva na ovim prostorima, institucija čije su vesti decenijama stizale do svetskih redakcija i čiji su novinari izveštavali o događajima koji su oblikovali našu istoriju. Ugled koji je građen decenijama ne može se podrazumevati, već se mora potvrđivati svakim danom, profesionalnim i savesnim odnosom prema poslu, kvalitetom informacija i poverenjem javnosti - istakla je Rakić u saopštenju.

Navela je da je njena vizija Tanjug koji čuva ozbiljnost i pouzdanost agencijskog novinarstva, a istovremeno hrabro ulazi u novu medijsku eru.

- To podrazumeva unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja, razvoj televizijskog programa, snažnije digitalno prisustvo i stvaranje novih informativnih formata prilagođenih generacijama koje vesti sve manje traže na tradicionalnim platformama. Posle gotovo decenije, završavam i svoje profesionalno poglavlje na Radio-televiziji Srbije. Odlazim zahvalna brojnim kolegama od kojih sam učila i sa kojima sam delila odgovornost prema javnosti. Ne odlazim, međutim, sa uverenjem da je javni servis postao bolji time što se danas traži naklonost onih koji su godinama uveravali građane da on ne radi u njihovom interesu - rekla je Rakić.

Dodala je da u Tanjug dolazi sa velikom energijom, jasnim idejama o daljem razvoju i spremnošću da se odgovorno posveti novim profesionalnim izazovima.