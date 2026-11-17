DANAŠNjI dan doneće Srbiji smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14. Hladnije će biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

Foto: Unsplash Justin Wolff

Jugoistočni vetar biće u pojačanju, a u košavskom području biće jak.

U toku večeri i noći u severnim predelima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Narednih dana očekuju se česte padavine, uz obilnije pljuskove i veću količinu padavina.

Biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom.

Grmljavina se očekuje već sutra, a uslovi za grmljavinske nepogode biće idealni već tokom srede.

Narednih dana očekuje se da širom Srbije padne od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, na pojedinim lokacijama i više od 60 litara, pojašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Grmljavina je veoma retka pojava u Srbiji u ovom delu godine.

Maksimalna tempetratura narednih dana biće od 17 do 23°C, a vreme će biti nalik prolećnom.

Za vikend se očekuje zahlađenje i pad temperature vazduha i za 10 stepeni

Oko 25. novembra sledi jače zahlaženje, a na planinama će padati sneg.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno prati državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozenjima.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO