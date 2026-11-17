SRBIJU OČEKUJU OBLINI PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Od ovog datuma moguć i sneg
DANAŠNjI dan doneće Srbiji smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14. Hladnije će biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.
Jugoistočni vetar biće u pojačanju, a u košavskom području biće jak.
U toku večeri i noći u severnim predelima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.
Narednih dana očekuju se česte padavine, uz obilnije pljuskove i veću količinu padavina.
Biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom.
Grmljavina se očekuje već sutra, a uslovi za grmljavinske nepogode biće idealni već tokom srede.
Narednih dana očekuje se da širom Srbije padne od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, na pojedinim lokacijama i više od 60 litara, pojašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Grmljavina je veoma retka pojava u Srbiji u ovom delu godine.
Maksimalna tempetratura narednih dana biće od 17 do 23°C, a vreme će biti nalik prolećnom.
Za vikend se očekuje zahlađenje i pad temperature vazduha i za 10 stepeni
Oko 25. novembra sledi jače zahlaženje, a na planinama će padati sneg.
S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno prati državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozenjima.
(Telegraf.rs)
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