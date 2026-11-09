LICEMERJE HRVATSKE NA DELU: Tajno ekshumiranje srpskih žrtava u Kninu i Daruvaru, od 1.725 nestalih 1.000 su Srbi
PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da je skandalozno i duboko nehumano što su hrvatske nadležne institucije tokom septembra i oktobra, daleko od očiju javnosti, ekshumirale posmrtne ostatke srpskih žrtava iz poznatih grobnica u Kninu i Daruvaru, a da o tome nisu obavestile javnost niti porodice nestalih.
Porodice su godinama čekale da posmrtni ostaci njihovih najmilijih budu ekshumirani i identifikovani, a sada o tome saznaju posredno, saopštio je Savez Srba iz regiona.
Ovakvo postupanje, kako ističe, predstavlja još jedan "dokaz politike dvostrukih aršina hrvatskih vlasti prema srpskim žrtvama".
Kada se ekshumiraju posmrtni ostaci hrvatskih žrtava, najviši državni zvaničnici organizuju medijski propraćene posete, daju izjave i upućuju optužbe na račun Srbije, podseća Linta.
S druge strane, kako dodaje, kada se radi o ekshumaciji posmrtnih ostataka srpskih žrtava, sve se obavlja u potpunoj tišini, bez transparentnosti i poštovanja prema porodicama koje decenijama čekaju da saznaju sudbinu svojih najmilijih.
-Posebno je licemerno što hrvatski zvaničnici stalno optužuju Srbiju za navodno skrivanje informacija o nestalim licima, dok istovremeno prećutkuju činjenicu da većinu nestalih lica sa zvaničnog hrvatskog spiska čine Srbi, rekao je on.
Naime, od ukupno 1.725 nestalih lica najmanje 1.000 su Srbi. To jasno pokazuje da je pitanje nestalih u Hrvatskoj predmet političkih manipulacija, selektivnog pristupa i nacionalne diskriminacije, ističe Linta.
Prema njegovim rečima, Vlada Hrvatske i Ministarstvo hrvatskih veterana imaju civilizacijsku i zakonsku obavezu da hitno obaveste porodice o svim detaljima ekshumacija u Kninu i Daruvaru, da u najkraćem roku završe postupak DNK identifikacije i da rezultate saopšte porodicama bez bilo kakvog odugovlačenja.
Takođe, Hrvatska treba da prekine praksu selektivnog informisanja i obezbedi da se prema srpskim žrtvama i njihovim porodicama postupa sa istim poštovanjem kao prema hrvatskim žrtvama.
-Nestali Srbi nisu manje vredni od nestalih Hrvata. Njihove porodice imaju isto pravo na istinu, pravdu i dostojanstvenu sahranu svojih najmilijih. Pitanje nestalih mora biti humanitarno, a ne političko pitanje i ne sme zavisiti od nacionalnosti žrtava, zaključio je on.
Tanjug
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