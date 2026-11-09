Društvo

POŽAR KOD KRAGUJEVCA: Jedna osoba povređena

Танјуг

09. 11. 2026. u 17:32

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JEDNA osoba povređena je u požaru koji je danas oko 13.50 sati izbio u porodičnoj kući u naselju Resnik u Kragujevcu, saznaje Tanjug.

ПОЖАР КОД КРАГУЈЕВЦА: Једна особа повређена

Foto: Freepik/ magnific

Povređeni je, pre dolaska vatrogasno-spasilačke ekipe, izvučen iz objekta u Jovandanskoj ulici i transportovan u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

Požar koji je zahvatio krovnu konstrukciju kuće je lokalizovan.

U toku je intervencija dogašivanja.

Na terenu je devet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

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