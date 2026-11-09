POŽAR KOD KRAGUJEVCA: Jedna osoba povređena

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da je skandalozno i duboko nehumano što su hrvatske nadležne institucije tokom septembra i oktobra, daleko od očiju javnosti, ekshumirale posmrtne ostatke srpskih žrtava iz poznatih grobnica u Kninu i Daruvaru, a da o tome nisu obavestile javnost niti porodice nestalih.