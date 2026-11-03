INŽINJERCI, PRVI NA ZADATKU: Nova epizoda serijala "U stroju", večeras na televiziji Newsmax Balkans (FOTO)

PROBIJAJU puteve, premošćavaju reke, uklanjaju minsko-eksplozivna sredstva i savladavaju prepreke koje zaustavljaju druge jedinice. Ali, šta se dešava kada se pred njima nađe zadatak za koji ne postoji unapred pripremljeno rešenje...?

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

Odgovore na ova pitanja potražili smo u 310. inžinjerijskom bataljonu Vojske Srbije (VS), tokom snimanja nove epizode dokumentarnog serijala "U stroju", koji je Kompanija "Novosti"realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije.

Bez reči GLEDAOCI će upoznati mlade vojnike koji su nam otkrili sa kakvim su se strahovima suočavali na početku službe i koliko im je značila podrška starijih kolega. Poseban pečat ovoj epizodi donose kadrovi u kojima se vidi kako se posle godina zajedničkog rada saborci ponekad razumeju i bez reči.

Večeras, od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans, u novoj epizodi "Prvi na zadatku", gledaoci će imati priliku da se upoznaju sa radom specijalizovanih mašina i saznaju kako se planiraju radovi na terenu, ali i šta se dešava kada vremenske prilike, konfiguracija zemljišta ili kvar tehnike promene prvobitni plan. Otkrivamo i zašto je sposobnost improvizacije ponekad podjednako važna kao i dobra priprema.

U danima provedenim sa pripadnicima ovog bataljona VS, ističe Marija Stevanović, autor serijala, posebno nas je zanimala obuka za rad sa minsko-eksplozivnim sredstvima, gde i najmanja greška može imati ozbiljne posledice:

- Saznali smo kako se koriste savremeni roboti koji omogućavaju bezbedniji rad, ali i kako izgleda obuka pontoniraca - od savladavanja vodenih prepreka do izgradnje velikih skela i mostova.

Ekipa video-produkcije "Novosti" zavirila je i u istoriju srpske vojne inžinjerije, od njene uloge u Mišarskoj bici do izrade maketa kojima je tokom NATO agresije 1999. godine uspešno obmanjivan neprijatelj.

- Sa pripadnicima 310. inžinjerijskog bataljona razgovarali smo i o angažovanju vojske tokom poplava i požara, kada pomoć civilnom stanovništvu postaje prioritet. Kako su nam rekli - upravo ove akcije u karijerama naših sagovornika predstavljaju trenutke kada su najponosniji na posao koji rade - govori Stevanovićeva.

Reprizno izdanje epizode "Prvi na zadatku" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 8. novembra od 21.30.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.