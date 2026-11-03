BLACE U PROBLEMU: Proglašena vanredna situacija zbog vode, građanima upućen hitan apel
NIVO vode u akumulacionom jezeru ''Pridvorica'', iz kojeg se snabdeva veći deo Blaca i okolnih sela, na istorijskom je minimumu, a zbog nestašice vode u akumulaciji na delu opštine Blace proglašena je vanredna situacija.
Štab za vanredne situacije opštine Blace apelovao je na građane da ne koriste vodu sa gradskog vodovoda mimo prioritetnih i higijenskih potreba, s obzirom da trenutni nivo vode u akumulaciji ne može zadovoljiti druge potrebe.
Takođe, apeluje se da svako ko je u mogućnosti koristi vodu sa sopstvenog bunara ili drugih izvora snabdevanja, navedeno je u obaveštenju objavljenom na sajtu Opštine Blace.
Kako se navodi, Štab će u narednom periodu redovno informisati stanovništvo i javnost o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje.
Vanredna situacija na delu teritorije opštine Blace proglašena je 28.oktobra.
(Tanjug)
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