BEBA UMRLA, A BILA JE ZDRAVA: Otac preminulog novorođenčeta iz Novog Pazara optužuje lekare (FOTO)

U OPŠTOJ bolnici u Novom Pazaru u petak, 30. okobra, umrlo je novorođenče u 40. nedelji gestacije, zbog čega je ova ustanova već sutradan formirala Komisiju za vanredni unutrašnji nadzor.

Foto Tanjug

Obdukcija bebe je urađena, ali zasad nema zvaničnog nalaza, niti zaključka šta je dovelo do ovog tragičnog događaja. Prema navodima nekih novopazarskih portala, po nalogu Tužilaštva uzete su izjave od lekara, prikupljena je medicinska dokumentacija a, kako se navodi, nadležni čekaju dostavljanje obdukcionog nalaza kako bi se utvrdile okolnosti smrti.

Otac preminule bebe Adnan Rebronja, navodeći da se njegova supruga i dalje nalazi u bolnici, kaže da ne može nikoga da okrivi:

- Nisam bio unutra, nisu mi dozvolili. Ja samo imam mrtvo dete i izmrcvarenu ženu - rekao je Rebronja, ističući da mu je nakon obdukcije usmeno saopšteno da je beba bila zdrava.

Rebronja je za portal "Mahala" pojasnio da su očekivali peto dete, a da je nakon prolaska predviđenog termina porođaja supruga odlazila u bolnicu na kontrole i skener preglede. Navodi i da je prilikom dolaska u petak više puta upućivana da prošeta i vrati se radi ponavljanja skener snimanja. Kaže da je to za nju bilo iscrpljujuće i smatra da njeno stanje nije blagovremeno i adekvatno razmotreno, pa ocenu postupanja medicinskog osoblja očekuje od nadležnih stručnih službi.

Majka ostala na lečenju OTAC preminule bebe iznosi primedbe i na postupanje prema supruzi nakon porođaja. Prema njegovim rečima, "od nje je traženo da potpiše da bolnicu napušta na sopstvenu odgovornost", što je odbila jer nije tražila da samoinicijativno izađe. Rebronja navodi da je ona nakon toga ostala na bolničkom lečenju.

Kako tvrdi, porođaj je potom trajao oko tri sata, da bi na kraju beba preminula. Naglašava da traži da se proveri dokumentacija i utvrdi šta se dešavalo u porodilištu.

Izražavajući najdublje žaljenje i saosećanje sa porodicom, iz Opšte bolnice u Novom Pazaru poručuju da je rukovodstvo ustanove odlučno da preduzme sve zakonom predviđene korake kako bi se objektivno, nepristrasno i transparentno rasvetlile sve okolnosti ovog događaja:

Foto: M. Anđela

- Ukoliko komisija ili nadležni organi utvrde postojanje bilo kakvih propusta ili nestručnog postupanja, svi odgovorni biće najstrože sankcionisani u skladu sa zakonom.

Saopšteno je i da je obdukciju izvršio iskusni specijalista sudske medicine i da su protokolarno uzeti uzorci tkiva za patohistološku (PH) analizu, a konačan uzrok smrti biće saopšten nakon završetka kompletne histopatološke i laboratorijske obrade. Istovremeno, kako se navodi, Komisija za vanredni unutrašnji stručni nadzor ima za cilj da sprovede detaljnu rekonstrukciju celokupnog prijema i toka zbrinjavanja porodilje, uz uzimanje izjava od načelnice odeljenja, dežurnih lekara, ginekologa i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu, praćenju i samom toku porođaja. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.