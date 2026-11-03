SPREMITE KIŠOBRANE I TOPLU ODEĆU: Srbiju čeka hladan i kišovit dan, a evo kakvo nas vreme očekuje do 10. novembra

Hladno i oblačno vreme, praćeno povremenom kišom, danas će zahvatiti veći deo Srbije, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Temperature će se kretati između osam i 11 stepeni, a prema najavi RHMZ-a, građane u narednim danima očekuju hladna jutra, slab mraz i novo naoblačenje sa padavinama početkom sledeće sedmice.

Foto: Unsplash/Polina Kuzovkova

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak, dok će temperatura biti bez većeg kolebanja u toku dana - najniža od pet do devet, a najviša od osam do 11 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema podacima RHMZ-a, lokalno se očekuje više od 20 litara kiše po kvadratnom metru za 12 sati, dok je u jugozapadnoj Srbiji moguć i sneg sa formiranjem manjeg snežnog pokrivača. Na Kopaoniku je već zabeležen umeren sneg, uz temperaturu od minus jedan stepen

U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče.

Vetar će biti slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni, dok će dnevna temperatura bez većeg kolebanja - najniža oko osam, a najviša do 10 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. novembra, i u sredu će biti oblačno i hladno, u centralnim i južnim oblastima povremeno sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od sedam do 12 stepeni.

U četvrtak se očekuje prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim mrazem, ali i manji porast dnevne temperature.

Novo naoblačenje sa padavinama očekuje se početkom naredne sedmice.

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