ŽIVEO U PUSTINJI, ČINIO ČUDA: Danas SPC obeležava praznik Ilariona Velikog, zaštitnika bolesnih

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava Prepodobnog Ilariona Velikog, jednog od poznatih ranohrišćanskih podvižnika, koji je prema predanju bio čuven po isceljenjima i čudesnim delima.

Foto: SPC

Svoj život posvetio je veri, molitvi i podvižništvu, a njegovo ime ostalo je upamćeno kroz vekove.

Sveti Ilarion rođen je u selu Tabata, nedaleko od Gaze, u porodici neznabožaca. Školovao se u Aleksandriji, gde je upoznao hrišćansku veru, a potom otišao kod Svetog Antonija Velikog, poznatog pustinjskog podvižnika.

Oduševljen njegovim načinom života, odlučio je da se i sam posveti molitvi i podvižništvu. Nakon smrti roditelja razdelio je nasleđeno bogatstvo siromašnima i povukao se u pustinju.

Imao je svega petnaest godina kada je započeo pustinjački život. Prema hrišćanskom predanju, živeo je veoma skromno, hranio se oskudno i dane provodio u molitvi.

Njegovo ime posebno je ostalo upamćeno po čudima i isceljenjima. Predanje govori da je pomagao bolesnima, oslobađao ljude od zlih duhova i svojim molitvama činio čudesna dela. Zbog toga su mu dolazili ljudi iz različitih krajeva tražeći pomoć.

Ilarion je, međutim, izbegavao slavu i pažnju ljudi. Napuštao je mesta na kojima bi postao previše poznat, želeći da sačuva mir i posveti se veri.

Upokojio se na Kipru oko 371. godine, a njegovo žitije ostalo je zapisano kao svedočanstvo izuzetne vere, istrajnosti i duhovne snage.

Tropar Prepodobnom Ilarionu Velikom:

"Suza tvojih tokovima pustinju besplodnu obradio si, i uzdasima iz dubine plod trudova svojih stostruko umnožio si, i postao si svetilo vaseljene, sijajući čudesima, Ilarione, oče naš, moli Hrista Boga da spase duše naše."

Narodni običaji i verovanja

Prema narodnoj tradiciji, praznični dani posvećuju se molitvi za zdravlje, mir i zaštitu porodice i doma.

Veruje se da je ovaj dan prilika da se učini dobro delo, pomogne onima kojima je pomoć potrebna i izbegavaju svađe, ružne reči i sukobi.

U narodnim kalendarima ovaj period vezuje se i za završetak jesenjih poslova i pripremu domaćinstva za zimu.

Ne postoje pouzdano potvrđene posebne zabrane za ovaj dan, pa se vernicima savetuje da praznik provedu u miru, molitvi i slozi sa bližnjima.

Molitva za današnji praznik

Na današnji dan vernici se mogu obratiti Svetom Ilarionu molitvom za zdravlje, duševni mir, zaštitu porodice i snagu u životnim iskušenjima.

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