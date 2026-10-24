GRMLJAVINSKE OLUJE SE OBRUŠILE NA REGION, NEGDE IMA I SNEGA: Preti li Srbiji snažno nevreme u drugom delu dana?
TOKOM jučerašnjeg dana snažan oblačni sistem ponovo je zavatio oblast Alpa i doneo obilnu kišu, višim delovima i sneg.
U noći ka suboti ovaj sisem premeštao se iz oblasti Alpa i preko severnog Jadrana i zahvatio Sloveniju, Istru i severozapad Hrvatske i doneo jaku kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, ali i zahlađenje.
Na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom danas su Dalmacija, a nevreme će se uskoro proširiti na Hercegovinu i Crnu Goru i na svom putu doneti jaku kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode.
Moglo bi da padne od 50 do 100 litara kiše, uz opasnost od urbanih poplava i bujica.
Istovremeno, u Alpiima Slovenije veje sneg i očekuje se da napada desetak centimetara snežnog pokrivača, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Dobra vest je da nevreme neće zahvatiti Srbiju, već će se ovaj oblačni sistem sa jakim padavinama i olujama kretati dalje ka jugoistoku i zahvatiti Grčku.
Kada je reč o Srbiji, danas sunčano i prolećno vreme, temperatura do 22-23°C, a oblačnost sa zapada regiona doneće kišu tek severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije i to u pograničnom delu sa Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom. Temperatura sutra u padu.
(Telegraf.rs)
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