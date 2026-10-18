PATRIJARH PORFIRIJE U AUSTRALIJI OSVEŠTAO KAMEN TEMELJAC: Veliki dan za srpsku zajednicu na Petom kontinentu

PATRIJARH Porfirije sa arhijerejima osveštao je danas kamen temeljac novog objekta u okviru Koledža Svetog Save u Varovilu, a ovom svečanom činu pored vernika i sveštenstva prisustvovao je i premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins.

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Patrijarh Porfirije sa arhijerejima osveštao je danas kamen temeljac novog objekta u okviru Koledža Svetog Save u Varovilu, a ovom svečanom činu pored vernika i sveštenstva prisustvovao je i premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins.

- Velika je privilegija biti danas sa srpskom zajednicom u Australiji, sa zajednicom koja je toliko mnogo uradila za našu državu i našu sjajnu zemlju - rekao je Mins u svom obraćanju posle svečanog čina osvećenja. Izrazivši iskreno poštovanje prema srpskoj zajednici u Australiji, Mins je podelio sa okupljenima svoju optimističku prognozu datu 2021. godine, kada je Koledž počeo da radi i upisao svega 29 učenika, da će ih za pet godina biti tri stotine, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Nisam iznenađen, naveo je prvi čovek parlamenta novog Južnog Velsa, jer, kako kaže, u koju god srpsku svetinju da odete u Australiji videćete mnogo dece, mnogo velikih porodica koje dolaze i zajedno su u veri u Gospoda.

- Videćete posvećenost porodici, poštovanje tradicije, iste vrednosti koje privlače porodice u ovaj divni Koledž. I to je razlog zašto on raste. Obrazovanje nije samo sticanje znanja, već kultivisanje vrline. Dakle, ovo je veoma uzbudljivo vreme za školu. Koju vrstu kulture će imati ova škola? Da li ćete samo dočekivati ljude na vratima ili ćete pomoći deci koja se možda bore da steknu prijatelje? Da li ćete na kraju dana dočekati nekoga koji dolazi iz druge škole i koji je (on ili roditelji) privučen smislom zajednice i verom? Predvođeni Njegovom Svetošću, ne sumnjam da će profesori i učenici ovog divnog Koledža dočekati svakog onog koji dođe u školu i da će ona rasti vremenom - rekao je Kris Mins, premijer Novog Južnog Velsa.

On je izrazio zahvalnost Patrijarhu srpskom Porfiriju i Mitropolitu australijsko-novozelandskom Siluanu na ukazanoj časti da podeli radost velikog dana za prvu srpsku obrazovnu ustanovu na Petom kontinentu. Svečanost je otpočela svetom Liturgijom u kapeli Rođenja Hristovog kojom je načalstvovao Patrijarh Porfirije, uz sasluživanje njegove sveštene pratnje i lokalnih sveštenoslužitelja. Posebnu lepotu bogosluženju dalo je pojanje Ruskog pravoslavnog muškog hora u Australiji.

- Naše srce treba da bude ispunjeno blagodarnošću, hvalom Bogu i molitvom za čitav svet, da budemo jedno kao srpski pravoslavni narod, ali da budemo jedno i sa drugim pravoslavnim narodima svugde u svetu - rekao je Patrijarh Porfirije u liturgijskoj propovedi, uz napomenu da jedno sa bilo kim drugim možemo biti samo ako smo jedno među sobom.

Na svetoj Liturgiji, a na predlog Mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, Patrijarh Porfirije je odlikovao činom protojereja sidnejske parohe Veselina Švorcana, Nemanju Mrđenovića i Aleksandra Milutinovića, koji su se godinama isticali radom na svim poljima misije Crkve u Australiji.

Pravom nošenja naprsnog krsta odlikovan je protojerej Goran Ćećez, sekretar Mitropolita Siluana, koji je velika podrška sveštenicima, arhijereju i organizaciji rada hora koji predvodi njegova supruga, protinica Jelena Ćećez.

Na kraju Liturgije, Mitropolit Siluan je zahvalio Patrijarhu Porfiriju i braći arhijerejima na dvonedeljnom zajedničarenju u molitvama, ohrabrenju i očinskim poukama. Posle svete Liturgije obavljeno je osvećenje kamena temeljca na mestu na kome će Koledž Svetog Save dobiti još jedan objekat kako bi se unapredila nastava za što veći broj učenika.

Patrijarh Porfirije je poželeo da ovakve obrazovne ustanove srpski narod sagradi u svim gradovima u Australiji.

Pored premijera Novog Južnog Velsa Krisa Minsa, čestitke Mitropoliji australijsko-novozelandskoj i upravi Koledža Svetog Save je uputila i vođa opozicije u toj australijskoj državi Keli Sloun.

"Blagosloveni smo Svetim Savom, blagosloveni smo ikonom Presvete Bogorodice i blagosloveni smo najpre i iznad svega Gospodom Hristom da imamo ovakvu instituciju koja će doneti ne samo akademsko znanje, već dati i izgradnju u etici i Jevanđelju Hristovom", rekao je arhijerej Petog kontinenta.

Mitropolit Siluan je blagoslovio Koledž, uz želju da on raste za sve, ne samo za srpsku zajednicu. Svečani čin osvećenja ulepšala je himna Svetom Savi u izvođenju najmlađih učenika Koledža Svetog Save, navodi se u saopštenju SPC.

Njegovoj Svetosti Patrijarhu su sasluživali mitropoliti srednjezapadnoamerički Longin, timočki Ilarion, niški Arsenije i australijsko-novozelandski Siluan, episkopi vašingtonsko-njujorški i istočnoamerički Irinej, bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije; protođakon prof. dr Dragan Radić; jerođakon Teodosije; đakon Vasilije Perić; ipođakoni Dejan Nakić i Vladimir Jelić, brojno sveštenstvo Mitropolije australijsko-novozelandske.

(Tanjug)