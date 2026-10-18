DANAS JE SVETA HARITINA, ZAŠTITNICA ŽENA: Veruje se da pomaže u nevolji, a potrebno je da uradite samo jedno
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu Haritinu, mučenicu i svetiteljku iz trećeg veka.
Njena sudbina bila je strašna, a predanje o njenoj životnoj priči jedno je od najpotresnijih u hrišćanstvu.
Haritina beše smerna, poslušna i ćutljiva devojka. U ranoj mladosti rešila je da postane Hristova nevesta, a to beše vreme kad je car Dioklecijan naredio veliki progon hrišćana.
U tom progonu Haritina je uhvaćena i izvedena pred sud. Pošto je odbila da se pokloni paganskim božanstvima, stavili su je na strašne muke, ošišali do glave i po glavi posuli vrelo ugljevlje, pa vezali za točak koji su dželati okretali.
I pored tako strašnog mučenja, Haritina je ostala živa, ali je sudija naredio da je bace u more. Na čuđenje okupljenog naroda, Haritina je iz vode izašla nepovređena, ali zli sudija, želeći da je ponizi do kraja, posla na nju mladiće da je obeščaste.
Haritina je bila siroče, koje je usvojio Klaudije, ugledni hrišćanin, koji ju je od malena tako i vaspitavao, a predanje kaže da se upokojila tako što je klekla i pomolila se samo tren pre no što su na nju krenuli mladići da je obeščaste. Umrla je pre nego što ju je takla njihova ruka.
Sveta Haritina do današnjih dana se smatra zaštitnicom nevinih i smernih devojaka i žena. Veruje se da će upravo Sveta Haritina pomoći svima koji danas zapadnu u nevolje. Dovoljno je da samo iskreno zamole i duhovna pomoć će stići.
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