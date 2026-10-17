Društvo

VREMENSKI ROLERKOSTER U SRBIJI: Temperatura do 24°C, a onda sledi olujni preokret i potpuni potop

Ana Đokić

17. 10. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI dan vikenda doneo je Srbiji jesenje vreme. Drugog dana vikenda očekuje se toplije, uz smenu sunca i oblaka. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР У СРБИЈИ: Температура до 24°Ц, а онда следи олујни преокрет и потпуни потоп

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Početkom i sredinom naredne sedmice u Srbiji će biti ugodno toplo, uz smenu sunca i oblaka, ali će jutra ostati hladna, ponegde i maglovita.

U noći između srede i četvrtka očekuje se prolazna kiša.

Sredinom sedmice sve više će jačati ciklon sa centralnog Mediterana.

U četvrtak će duvati jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima.

Biće veoma toplo, a maksimalna temperatura biće i do 24°C.

U toku večeri i noći očekuje se jača promena vremena, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni, a temperatura će biti u osetnijem padu.

U petak će biti svežije i za 10 stepeni, uz kišovito i pravo jesenje vreme.

Potom stabilizacija vremena, uz otopljenje i uglavnom suvo vreme.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)

Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)