VREMENSKI ROLERKOSTER U SRBIJI: Temperatura do 24°C, a onda sledi olujni preokret i potpuni potop
PRVI dan vikenda doneo je Srbiji jesenje vreme. Drugog dana vikenda očekuje se toplije, uz smenu sunca i oblaka. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18.
Početkom i sredinom naredne sedmice u Srbiji će biti ugodno toplo, uz smenu sunca i oblaka, ali će jutra ostati hladna, ponegde i maglovita.
U noći između srede i četvrtka očekuje se prolazna kiša.
Sredinom sedmice sve više će jačati ciklon sa centralnog Mediterana.
U četvrtak će duvati jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima.
Biće veoma toplo, a maksimalna temperatura biće i do 24°C.
U toku večeri i noći očekuje se jača promena vremena, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni, a temperatura će biti u osetnijem padu.
U petak će biti svežije i za 10 stepeni, uz kišovito i pravo jesenje vreme.
Potom stabilizacija vremena, uz otopljenje i uglavnom suvo vreme.
(Telegraf)
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