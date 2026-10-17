VREMENSKI ROLERKOSTER U SRBIJI: Temperatura do 24°C, a onda sledi olujni preokret i potpuni potop

PRVI dan vikenda doneo je Srbiji jesenje vreme. Drugog dana vikenda očekuje se toplije, uz smenu sunca i oblaka. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

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Početkom i sredinom naredne sedmice u Srbiji će biti ugodno toplo, uz smenu sunca i oblaka, ali će jutra ostati hladna, ponegde i maglovita.

U noći između srede i četvrtka očekuje se prolazna kiša.

Sredinom sedmice sve više će jačati ciklon sa centralnog Mediterana.

U četvrtak će duvati jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima.

Biće veoma toplo, a maksimalna temperatura biće i do 24°C.

U toku večeri i noći očekuje se jača promena vremena, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni, a temperatura će biti u osetnijem padu.

U petak će biti svežije i za 10 stepeni, uz kišovito i pravo jesenje vreme.

Potom stabilizacija vremena, uz otopljenje i uglavnom suvo vreme.

(Telegraf)