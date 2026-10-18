(MAPE) VREMENSKI ROLERKOSTER: Čak 25 stepeni i olujna košava, pa pljuskovi, grmljavina i zahlađenje
OD utorka sledi jačanje ciklona iznad centralnog Mediterana, koji će prema našem području uslovljavati snažno južno strujanje, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana.
Narednih dana biće sve sunčano i toplije.
Ipak, jutra će i dalje biti hladna, u dolinama i kotlinama i maglovita.
Najtoplije biće u sredu i u četvrtak, a maksimalna temperatura biće i do 24-25 stepeni.
Već u noći između srede i četvrtka prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima.
U četvrtak posle podne i uveče naglo i jače pogoršanje vremena. Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni. Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz osetnije zahlađenje.
U petak će biti osetno svežije i za 10 stepeni, a očekuje se kišovito i pravo jesenje vreme.
Već za vikend stabilizacija vremena i otopljenje, a maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.
Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo oktobra je od 16 do 20 stepeni.
(Telegraf)
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