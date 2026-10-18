Društvo

(MAPE) VREMENSKI ROLERKOSTER: Čak 25 stepeni i olujna košava, pa pljuskovi, grmljavina i zahlađenje

V.N.

18. 10. 2026. u 10:31

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OD utorka sledi jačanje ciklona iznad centralnog Mediterana, koji će prema našem području uslovljavati snažno južno strujanje, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana.

(МАПЕ) ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР: Чак 25 степени и олујна кошава, па пљускови, грмљавина и захлађење

Foto: AI generated

Narednih dana biće sve sunčano i toplije.

Ipak, jutra će i dalje biti hladna, u dolinama i kotlinama i maglovita.

Foto: nmmb

Najtoplije biće u sredu i u četvrtak, a maksimalna temperatura biće i do 24-25 stepeni.

Već u noći između srede i četvrtka prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U četvrtak posle podne i uveče naglo i jače pogoršanje vremena. Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni. Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz osetnije zahlađenje.

Foto: nmmb

U petak će biti osetno svežije i za 10 stepeni, a očekuje se kišovito i pravo jesenje vreme.

Foto: nmmb

Već za vikend stabilizacija vremena i otopljenje, a maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo oktobra je od 16 do 20 stepeni.

(Telegraf)

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