KOLONE KAMIONA NA GRANICI! Na Batrovcima čekaju čak sedam sati na izlaz iz Srbije
VOZAČE u Srbiji danas očekuju izmene režima saobraćaja na pojedinim deonicama državnih puteva, dok se na graničnim prelazima beleže zadržavanja za teretna vozila.
Prema poslednjem dostupnom jutarnjem izveštaju, na naplatnim stanicama na autoputevima nema čekanja.
Zadržavanja na graničnim prelazima
Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.00 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju sedam sati na izlaz iz Srbije.
Na graničnom prelazu Šid kamioni se na izlazu zadržavaju oko dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima, prema dostavljenom izveštaju, nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.
Vozačima teretnih vozila koji planiraju put ka Hrvatskoj savetuje se da računaju na moguće duže čekanje i da pre polaska provere najnovije podatke o stanju na granicama, jer se vreme zadržavanja tokom dana može promeniti.
Bez čekanja na naplatnim stanicama
Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Podaci za pravac Beograd–Šid, evidentirani u 5.18 časova, takođe pokazuju da nema čekanja na navedenim naplatnim stanicama.
Aktuelno stanje može se proveriti na zvaničnom sajtu JP "Putevi Srbije" - https://www.putevi-srbije.rs/
Radovi i izmene režima saobraćaja
Prema servisnim informacijama JP „Putevi Srbije“, vozači danas treba da obrate pažnju na nekoliko deonica na kojima su najavljeni radovi ili privremene izmene režima saobraćaja.
Beograd, od mosta Gazela do petlje Zmaj: Danas od 5 do 11 časova najavljeni su radovi na redovnom održavanju na državnom putu I M reda broj 11. U smeru Niš–Beograd zatvorene su preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija zaustavnom trakom.
Požega–Ivanjica, mesto Dubrava: Od danas u 8 časova do ponedeljka, 19. oktobra, u 6 časova, planirana je obustava saobraćaja zbog radova na pojačanom održavanju.
Alternativni pravac za oba smera je Ivanjica–Kotraža–Guča–Arilje–Prilike.
Autoput kod buduće petlje Kuzmin zapad: Do 25. oktobra radovi na uklapanju rampi novog autoputa Kuzmin–Sremska Rača utiču na saobraćaj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zauzete radovima.
Autoput na deonici Grdelica–Predejane–Vladičin Han: Tokom perioda od 15. do 21. oktobra izvode se radovi na popravci dilatacija mostova. U zavisnosti od deonice i faze radova, saobraćaj se preusmerava na slobodne trake.
Detalji o radovima i privremenim obustavama dostupni su na zvaničnoj stranici: https://www.putevi-srbije.rs/stanje/radovi-sajt-cir.php
Vremenski uslovi i savet vozačima
Prema prognozi AMSS-a za Beograd, danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, uz temperaturu od oko 9 do 18 stepeni. U Novom Sadu prognozirana temperatura je od 8 do 19 stepeni, dok se na Zlatiboru očekuje hladnije vreme, sa temperaturom od oko 4 do 13 stepeni.
Vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i ostave dovoljno vremena za putovanje, posebno na deonicama na kojima su u toku radovi.
Za najnovije informacije o prohodnosti puteva, graničnim prelazima i radovima, dostupna je mapa stanja na putevima AMSS-a - https://www.amss.org.rs/na-putu/stanje-na-putu/strana/mapa
Napomena: Podaci o čekanju na Batrovcima i Šidu odnose se na jutarnji izveštaj naveden u dostavljenoj informaciji. Nije potvrđeno da su ista čekanja ostala na snazi tokom celog dana.
(AMSS/Putevi Srbije)
BONUS VIDEO: Kilometarske kolone na auto-putu kod Malog Požarevca
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