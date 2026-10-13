NE MORAJU DA VAS VREĐAJU DA BISTE BILI ŽRTVA MOBINGA! Ovo su znaci zlostavljanja na poslu koje ne treba ignorisati
STALNO ponižavanje, ignorisanje i neopravdane kritike mogu da budu znaci mobinga na poslu. Kako da prepoznate zlostavljanje na radu i koja prava imate u Srbiji.
Stalno kritikovanje, ponižavanje pred kolegama, namerno uskraćivanje informacija ili isključivanje iz radnog kolektiva mogu da budu znaci mobinga na poslu.
Zlostavljanje na radu ne mora uvek da podrazumeva otvorene uvrede i sukobe, jer se može ispoljavati i kroz ponašanja koja se ponavljaju i postepeno narušavaju dostojanstvo zaposlenog, njegov profesionalni položaj i uslove rada.
U Srbiji je zlostavljanje na radu zabranjeno Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu.
Ipak, nije svaka neprijatna situacija, kritika nadređenog ili neslaganje sa kolegama automatski mobing. Važno je prepoznati obrazac ponašanja, razumeti svoja prava i znati kome se obratiti ako postoji sumnja da je zaposleni izložen zlostavljanju.
Šta je mobing na poslu?
Mobing je oblik zlostavljanja na radu koji, prema zakonu, podrazumeva ponašanje koje se ponavlja i kojim se povređuju dostojanstvo, ugled, lični ili profesionalni integritet, zdravlje ili položaj zaposlenog.
Takvo ponašanje može da izazove strah, stvori ponižavajuće ili uvredljivo radno okruženje, pogorša uslove rada ili dovede do izolovanja zaposlenog.
Zlostavljanje može da sprovodi nadređeni, ali i kolega ili grupa zaposlenih. Zbog toga mobing nije isključivo problem odnosa između šefa i radnika, već se može pojaviti i među kolegama na istom nivou.
Posebno je važno obratiti pažnju na ponašanja koja se ponavljaju i koja zaposlenog stavljaju u nepovoljan položaj, narušavaju njegov profesionalni ugled ili stvaraju atmosferu u kojoj se oseća nepoželjno i ugroženo.
(BizPortal)
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