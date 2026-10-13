PADAĆE KIŠA I SNEG: Ovi delovi Srbije će danas biti na udaru padavina
DANAS jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom.
Tokom dana vreme će u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperaturaod 11 do 17 °C, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Narednih dana zadržaće se hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 °S.
Do kraja nedelje (14-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Prolazno naoblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se samo tokom noći četvrtak na petak (15./16.10.) i u petak (16.10.) i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
Početkom sledeće sedmice (19.10.) umereno do potpuno oblačno u većini mesta sa kratkotrajnom kišom, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
SEPTEMBAR 2026. UŠAO U ISTORIJU: Drugi najtopliji od kada se meri temperatura
12. 10. 2026. u 15:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)