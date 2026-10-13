Društvo

PADAĆE KIŠA I SNEG: Ovi delovi Srbije će danas biti na udaru padavina

В.Н.

13. 10. 2026. u 07:16

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DANAS jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom.

ПАДАЋЕ КИША И СНЕГ: Ови делови Србије ће данас бити на удару падавина

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Tokom dana vreme će u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperaturaod 11 do 17 °C, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Narednih dana zadržaće se hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 °S.

Do kraja nedelje (14-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Prolazno naoblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se samo tokom noći četvrtak na petak (15./16.10.) i u petak (16.10.) i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Početkom sledeće sedmice (19.10.) umereno do potpuno oblačno u većini mesta sa kratkotrajnom kišom, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme.

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