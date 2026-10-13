DANAS SLAVIMO VELIKOG PROSVETITELJA: Zaštitnik je jedne posebne profesije, evo šta svako od nas treba da uradi
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas, 13. oktobra, obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Grigoriju, episkopu jermenskom, u hrišćanskom svetu poznatijem kao Sveti Grigorije Prosvetitelj.
Iako ovaj datum u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovom, on nosi snažnu duhovnu poruku i važnu simboliku. Sveti Grigorije je izuzetan hrišćanski podvižnik iz 4. veka, koga istorija pamti kao čoveka koji svojom nepokolebljivom verom i trudom preobraća celu Jermeniju u hrišćanstvo.
Zaštitnik onih koji prenose znanje
Zbog ogromnog doprinosa širenju pismenosti, duhovnosti i vere, u narodu se Sveti Grigorije smatra zaštitnikom učitelja, profesora, pisaca i svih onih koji se trude da svoju mudrost prenesu drugima.
Prema starom verovanju, današnji dan idealan je trenutak da se i sami posvetimo sticanju novih saznanja. Smatra se da bi svako na praznik ovog svetitelja trebalo da pročita barem nekoliko stranica poučne knjige, nauči nešto novo ili jednostavno uputi reč zahvalnosti onima koji ga u životu usmeravaju i uče – od roditelja do vaspitača i učitelja.
Priprema za veliki jesenji praznik
Pored posvećenosti Svetom Grigoriju, 13. oktobar ima još jedno veoma važno značenje u mnogim srpskim domovima. On predstavlja svojevrsnu uvertiru i pripremu za jedan od najlepših jesenjih praznika – Pokrov Presvete Bogorodice, koji se obeležava u sredu, 14. oktobra.
Pokrov se u našem narodu tradicionalno poštuje kao veliki „ženski praznik“, posvećen majčinstvu i zaštiti. Zbog toga mnoge žene današnji dan provode u postu, miru i pripremi doma, kako bi veliki praznik dočekale u blagodati i radosti.
(Ona.rs)
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