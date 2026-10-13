Politika

BRNABIĆ: Blokirali ste istragu i da istražni organi nisu smeli da uđu ni u Rektorat Univerziteta u Beogradu

Novosti online

13. 10. 2026. u 20:57

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U DEBATI u emisiji "Takovska 10" na RTS učestvuju predstavnici četiri izborne liste: Ana Brnabić, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Baucal, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Dunja Simonović Bratić, "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", Marinika Tepić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".

БРНАБИЋ: Блокирали сте истрагу и да истражни органи нису смели да уђу ни у Ректорат Универзитета у Београду

FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ nr

- Blokirali ste istragu i da istražni organi nisu smeli da uđu ni u Rektorat Univerziteta u Beogradu. Ne mogu da trošim vreme na laži, nisu se udostojili ni minut ćutnje da održe za studentkinju Filozofskog fakulteta. Ne bavimo se ovom temom, a gospodin Baucal neće da kaže da li bi uveli sankcije Rusiji ili ne. Pusti ti što sam ja prekršio Ustav, nemate pravo da blokirate ni fakultete ni škole, jer svaki građanin ima pravo na obrazovanje, što ste vi uzvratili - odgovorila je Brnabić predstavniku tzv. studentske liste.

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