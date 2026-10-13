ALARM PLANETARNIH RAZMERA! Naučnici u šoku: Temperatura mora ruši SVE rekorde do februara — stiže li haos?! (VIDEO)

TEMPERATURE površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku od oktobra do decembra 2026. dostići će, prema prognozama, rekordne vrednosti.

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To je pokazatelj jačanja El ninja, fenomena koji će oblikovati vremenske prilike i uticati na privrede, ekosisteme i zajednice širom sveta.

Mesečni izveštaj Svetske meteorološke organizacije (SMO) navodi da će El ninjo nastaviti da jača i dostići vrhunac u decembru. Fenomen će verovatno doneti natprosečne temperature većem delu planete i promeniti raspored padavina, a to u različitim regionima povećava rizik od suša i poplava.

Izveštaj sadrži ključne informacije o glavnim klimatskim pokretačima, kao što su El ninjo–Južna oscilacija (ENSO), dipol Indijskog okeana (IOD) i temperature površine tropskog Atlantika. Svi oni zajedno utiču na sezonske temperature i padavine.

El Niño will continue to intensify ahead of its forecast peak in December. Sea-surface temperatures in central & eastern tropical Pacific are set to increase to record levels. Above-average temperatures globally & shift in rainfall patterns are likely. ↪️ https://t.co/RkalrbYa4Q https://t.co/JkXBOhtYD7 — World Meteorological Organization (@WMO) October 8, 2026

JAČA EL NINjO

„El ninjo je u punom zamahu i brzo jača. Prognoze SMO-a pokazuju da je gotovo sigurno da će potrajati do februara 2027, pa bi mogao postati jedan od najjačih zabeleženih od 1950. godine“, izjavila je glavni sekretar SMO-a Seleste Saulo.

Tako visok nivo sigurnosti ne zasniva se na samo jednom modelu. Reč je o konsenzusu trinaest nacionalnih i međunarodnih centara, od Vašingtona i Tokija do Londona i Pune. Njihova se procena zasniva na razmeni podataka sa okeanskih plovila, satelita i radiosondi u stvarnom vremenu, a tu razmenu koordinira SMO.

„El ninjo ne stvara novu toplotu na planeti. On oslobađa toplotu koju je okean već pohranio ispod površine, i zato snažan El ninjo često za posledicu ima jednu od najtoplijih godina u istoriji merenja, kao što je bio slučaj sa 2024. godinom“, rekla je Seleste Saulo na Globalnom forumu o toploti u Bangkoku. „Okean iz kojeg crpi tu energiju najtopliji je otkad postoje merenja. Jednostavno, na raspolaganju je više toplote koja se može osloboditi“, dodala je.

Odstupanja temperature površine mora mere se indeksom Ninjo 3.4 u centralnom i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku, ključnoj regiji za El ninjo. Taj je indeks znatno porastao: sa prosečnog odstupanja od +1,6 °C u junu 2026. na +2,5 °C u avgustu.

Prognoze za period od oktobra do decembra pokazuju da će prosečno sezonsko odstupanje temperature dostići oko +3,7 °C, sa vrhuncem u decembru. To je najviša vrednost od početka merenja, čime se nadmašuje prethodni rekord od +2,6 °C zabeležen od novembra 2015. do januara 2016.

What is El Niño and why is it so powerful? [🎞️ geoglobe_tales] https://t.co/Ep8NFibrsX — Massimo (@Rainmaker1973) September 21, 2026

TEMPERATURA POVRŠINE I PADAVINE

Avgust je na globalnom nivou bio najtopliji u istoriji, pokazuju izveštaji Službe za klimatske promene Kopernikus Evropske unije, američke Nacionalne agencije za istraživanje okeana i atmosfere (NOAA) te NASA-e. Globalna temperatura površine mora u avgustu takođe je dostigla najvišu zabeleženu vrednost.

Izveštaj predviđa izuzetno veliku verovatnoću natprosečnih temperatura na velikim područjima od oktobra do decembra, u odnosu na referentno razdoblje 1993–2009. To ne znači da će svaka lokacija svakoga dana biti toplija od proseka, ali ukazuje na snažan sezonski signal koji povećava izglede za ekstremne vrućine i s njima povezane posledice.

Prognoze najavljuju i znatne, usklađene promene u rasporedu padavina, što je karakteristika snažnog El ninja. Ti signali pokazuju gde su verovatniji vlažniji ili sušniji uslovi od uobičajenih, ali ne mogu zameniti nacionalne i lokalne prognoze.

Glavni pokazatelj vlažnijih uslova je natprosečna količina kiše u centralnom i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku, istočno od datumske granice. Vlažniji uslovi verovatni su i na širem području Roga Afrike, u delovima srednje i obalne istočne Azije, na severu Arapskog poluostrva, u delovima Severne Amerike južno od 45. paralele te u jugoistočnoj Južnoj Americi.

(sputnikportal.rs)

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