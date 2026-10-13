Društvo

DETALJNA PROGNOZA: Evo gde će padati kiša - ovi predeli neka se pripreme za sneg

В. Н.

13. 10. 2026. u 09:57

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OSVANULO je hladno jutro, a pored planina, najhladnije je bilo u Vojvodini i to zbog vedrog vremena. Temperatura u Somboru spustila se na 3°C, na Kopaoniku na 0°C.

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА: Ево где ће падати киша - ови предели нека се припреме за снег

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U većem delu Srbije je vedro, na jugu i istoku oblačno, a kiša pada jugoistoku Srbije.

U tim predelima je zbog oblačnosti i toplije, pa Niš meri 10, a Negotin 12°C.

Danas će kiša pada na jugoistoku Srbije i tokom dana širiće se prema jugu Srbije, naročito prema Pčinjskom okrugu i Kosovu i Metohije, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U tim predelima pada će kiša i biće umerenog intenziteta, dok će na višim planinama padati sneg.

Foto: Myron Standret/Alamy/Profimedia

 

Sneg će padati uglavnom iznad 1.600 metara nadmorske visine, pa će se zabeleti viši delovi Stare planine, Kukavice, Besne kobile i Šar planine.

Temperatura na ovim planinama biće oko 0°C.

Inače, oblačnost sa padavinama koja će zahvatiti  napomenutde delove Srbije, periferni je deo veoma snažnog obačnog sistema sa obilnim padavinama nad Grčkom i Bugarskom.

U ostalim predelima Srbike biće suvo, na severu i zapadu Srbije i vedro.

Maksimalna temperatura biće danas od 10 stepeni na jugu Srbije do 18 na severu Srbije, u Beogradu do 17 stepeni.

(Telegraf)

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