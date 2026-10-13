DETALJNA PROGNOZA: Evo gde će padati kiša - ovi predeli neka se pripreme za sneg
OSVANULO je hladno jutro, a pored planina, najhladnije je bilo u Vojvodini i to zbog vedrog vremena. Temperatura u Somboru spustila se na 3°C, na Kopaoniku na 0°C.
U većem delu Srbije je vedro, na jugu i istoku oblačno, a kiša pada jugoistoku Srbije.
U tim predelima je zbog oblačnosti i toplije, pa Niš meri 10, a Negotin 12°C.
Danas će kiša pada na jugoistoku Srbije i tokom dana širiće se prema jugu Srbije, naročito prema Pčinjskom okrugu i Kosovu i Metohije, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
U tim predelima pada će kiša i biće umerenog intenziteta, dok će na višim planinama padati sneg.
Sneg će padati uglavnom iznad 1.600 metara nadmorske visine, pa će se zabeleti viši delovi Stare planine, Kukavice, Besne kobile i Šar planine.
Temperatura na ovim planinama biće oko 0°C.
Inače, oblačnost sa padavinama koja će zahvatiti napomenutde delove Srbije, periferni je deo veoma snažnog obačnog sistema sa obilnim padavinama nad Grčkom i Bugarskom.
U ostalim predelima Srbike biće suvo, na severu i zapadu Srbije i vedro.
Maksimalna temperatura biće danas od 10 stepeni na jugu Srbije do 18 na severu Srbije, u Beogradu do 17 stepeni.
(Telegraf)
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